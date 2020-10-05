***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar18.03.2020 KAP açıklaması ile şirketimiz çinko oksit geri kazanım tesisi ile ilgili olarak üretilen çinko oksitin emtia fiyatlarındaki sert düşüş, satış pazarlarındaki daralma ve hammadde teminindeki yetersizlikler sebebiyle tesiste kapasite düşürülmesine ve bakıma alınmasına karar verildiği 08.4.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile bildirilmişti. İlgi tesisimiz 01.10.2020 tarihi itibarıyla düşük kapasite ile faaliyetine yeniden başlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878151BIST