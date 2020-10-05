***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.10.2020 09:36
***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18.03.2020 KAP açıklaması ile şirketimiz çinko oksit geri kazanım tesisi ile ilgili olarak üretilen çinko oksitin emtia fiyatlarındaki sert düşüş, satış pazarlarındaki daralma ve hammadde teminindeki yetersizlikler sebebiyle tesiste kapasite düşürülmesine ve bakıma alınmasına karar verildiği 08.4.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile bildirilmişti. İlgi tesisimiz 01.10.2020 tarihi itibarıyla düşük kapasite ile faaliyetine yeniden başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878151
BIST
12:281.156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 10,60
|Açılış
|: 1.151
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.156
En Düşük
1.151
12:287,7584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7840
En Düşük
7,7213
12:289,1218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0252
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1370
En Düşük
9,0574
12:28473,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,24
|Açılış
|: 473,57
|
|Önceki Kapanış
|: 473,87
|
475,25
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler12:26
|VANGD
|8,36
|6.217.066
|% 10,00
|
|CRFSA
|31,24
|82.265.308
|% 10,00
|
|ALCAR
|157,30
|33.533.440
|% 10,00
|
|DOBUR
|22,00
|17.468
|% 10,00
|
|BRYAT
|193,70
|29.950.516
|% 9,99
|
|TKURU
|754,60
|460.306
|% -10,00
|
|COSMO
|8,37
|361.827
|% -10,00
|
|MERIT
|91,30
|346.757
|% -9,96
|
|ATSYH
|3,00
|512.556
|% -9,91
|
|TACTR
|13,00
|650.221
|% -6,88
|
|SISE
|7,07
|432.891.476
|% 0,43
|
|KRDMD
|3,48
|412.563.209
|% 1,16
|
|GARAN
|7,16
|371.168.447
|% 0,70
|
|ASELS
|18,62
|337.068.008
|% 1,20
|
|THYAO
|10,75
|278.811.491
|% 1,22
|
|KRDMD
|3,48
|412.563.209
|% 1,16
|
|IHLAS
|1,08
|110.681.202
|% 1,89
|
|GSDHO
|2,22
|187.672.327
|% 4,23
|
|POLHO
|3,29
|272.683.944
|% 3,13
|
|ODAS
|2,96
|228.352.747
|% 1,37
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7527
|7,7576
|% -0,01
|
|Euro
|9,1141
|9,1217
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,0104
|10,0606
|% 0,03
|
|Frank
|8,4304
|8,4812
|% 0,44
|
|Riyal
|2,0609
|2,0712
|% -0,06
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|-0,02
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|3.130
|3.178
|-9,00
|
|Tam
|3.115
|3.193
|-10,82
|
|Yarım
|1.506
|1.544
|-5,24
|
|Çeyrek
|755
|772
|-2,61
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,94
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,04
|
|B. Petrol
|40,14
|40,14
|0,87
|