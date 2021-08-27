***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.08.2021 09:27
***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özbıyık tarafından şirketimize yapılan bilgilendirme aşağıdaki gibidir
"Sahip olduğum 374.500 adet ERBOS hissesinin satışı Borsa İstanbul'da özel emir yöntemi ile 26.8.2021 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu satış işlemiyle, satış işlemi öncesinde Erbosan Erciyas Boru San.ve Tic. A.Ş.'de sahip olduğum direkt ve dolaylı paylarımın oranı değişmemiştir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960704
BIST
14:031.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,59
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.452
En Düşük
1.444
14:038,4036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0156
|Açılış
|: 8,3830
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3980
|
8,4072
En Düşük
8,3639
14:039,8793
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0022
|Açılış
|: 9,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,8947
En Düşük
9,8344
14:03484,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,32
|Açılış
|: 484,46
|
|Önceki Kapanış
|: 483,14
|
487,36
En Düşük
482,52
BIST En Aktif Hisseler14:03
|DESA
|10,12
|6.875.662
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.840,00
|3.208.920
|% 10,00
|
|KENT
|192,80
|1.075.462
|% 9,98
|
|BALAT
|6,86
|1.628.310
|% 9,94
|
|ALCAR
|336,00
|66.430.704
|% 8,74
|
|SUMAS
|93,90
|1.017.300
|% -9,97
|
|EDATA
|12,13
|4.574.902
|% -9,95
|
|UTPYA
|20,30
|287.596
|% -7,31
|
|UFUK
|22,30
|134.591
|% -7,01
|
|BAGFS
|17,80
|937.963
|% -5,37
|
|GESAN
|23,52
|440.440.786
|% -4,47
|
|THYAO
|12,58
|439.839.971
|% -1,64
|
|KRDMD
|7,66
|374.527.530
|% 1,32
|
|PETKM
|6,22
|326.091.660
|% 2,30
|
|GARAN
|9,46
|298.895.967
|% 0,21
|
|ODAS
|1,48
|136.133.478
|% 1,37
|
|YKBNK
|2,55
|172.183.712
|% 0,79
|
|PETKM
|6,22
|326.091.660
|% 2,30
|
|KRDMD
|7,66
|374.527.530
|% 1,32
|
|TRGYO
|4,11
|199.569.925
|% 2,24
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3974
|8,4036
|% 0,19
|
|Euro
|9,8755
|9,8793
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,4780
|11,5356
|% 0,22
|
|Frank
|9,1158
|9,1707
|% 0,19
|
|Riyal
|2,2329
|2,2441
|% 0,17
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|1,00
|
|Altın Gr.
|485
|485
|1,63
|
|Cumhuriyet
|3.209
|3.258
|9,00
|
|Tam
|3.194
|3.274
|9,54
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|4,62
|
|Çeyrek
|774
|792
|2,31
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,61
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,03
|
|B. Petrol
|71,19
|71,19
|1,01
|