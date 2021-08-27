***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özbıyık tarafından şirketimize yapılan bilgilendirme aşağıdaki gibidir"Sahip olduğum 374.500 adet ERBOS hissesinin satışı Borsa İstanbul'da özel emir yöntemi ile 26.8.2021 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu satış işlemiyle, satış işlemi öncesinde Erbosan Erciyas Boru San.ve Tic. A.Ş.'de sahip olduğum direkt ve dolaylı paylarımın oranı değişmemiştir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960704BIST