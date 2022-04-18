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***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.04.2022 16:01
***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
YUNUS ZENGİN Yatırımcı İlişkileri Bölümü bölüm yöneticisi 16.04.2022 (352) 311 35 11 yatirimci@erbosan.com.tr SPK Bağımsız Denetim Lisansı- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı- Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı- Türev Araçlar Lisansı- Kredi Derecelendirme Lisansı 801168-205316-700819-306089-602086
MURAT GENÇASLAN Yatırımcı İlişkileri Bölümü bölüm yöneticisi 16.04.2022 (352) 311 35 11 investor@erbosan.com.tr Kurumsal Yönetiim Derecelendirme Lisansı 702756
NURİ FAYDALI Yatırımcı İlişkileri Bölümü bölüm personeli 16.04.2022 (352) 311 35 11 muhasebe@erbosan.com.tr - -

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ 14.04.1995 TÜRKİYE İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI YILDIZ PAZAR

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MAHMUT ÖZBIYIK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi 26.04.2008 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yok Evet 6.92 Yok Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Yok
MEHMET ÖZBIYIK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 22.04.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yok Evet 6.92 Yok Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi
ŞABAN ALTUNBAĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi 14.05.2005 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Yok Evet 0.01 Yok Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Yok
NEJMİYE NEŞE TEMİZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 07.04.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yok Evet 0.03 Yok Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
DURMUŞ ALİ YILMAZ Erkek Murahhas Üye Tıp Doktoru 16.04.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yok Evet 0.01 Yok Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021474


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Çeyrek 1.497 1.531 14,29  
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