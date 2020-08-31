***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
31.08.2020 09:19
***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
CNS Solar Taahhüt Enerji A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
31/08/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Şirketimizin Merkez Fabrikasına 3386 kW öz tüketim amaçlı çatı Güneş Enerjisi Santrali (GES) yapımı İşleri'ne yönelik 1.748.000 usd + 314.640 usd KDV olmak üzere toplam 2.062.640 usd tutarındaki iş teklifi veren CNS Solar Taahhüt Enerji A.Ş. ile şirketimiz arasında sözleşme imzalanmıştır. İşin mevsim şartlarına bağlı olarak Şubat 2021 de bitirilmesi planlanmaktadır.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871710
BIST
15:061.083
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
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|: 1.102
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1.082
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|: 7,3590
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 463,31
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466,09
En Düşük
460,95
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|SNPAM
|11,99
|6.537.328
|% 10,00
|
|ULAS
|3,19
|35.935.989
|% 10,00
|
|SEKUR
|7,92
|8.181.716
|% 10,00
|
|INTEM
|19,80
|19.392.061
|% 10,00
|
|PKENT
|935,00
|6.580.323
|% 10,00
|
|KSTUR
|67,10
|36.928
|% -9,87
|
|MERIT
|32,92
|123.694
|% -9,81
|
|BMELK
|4,90
|291.847
|% -6,67
|
|POLTK
|160,00
|257.429
|% -5,83
|
|DOAS
|14,87
|25.336.520
|% -4,68
|
|KRDMD
|3,10
|844.742.351
|% 0,32
|
|GUSGR
|6,22
|487.178.535
|% -3,57
|
|EKGYO
|1,75
|486.545.326
|% -4,37
|
|GARAN
|6,79
|413.827.258
|% -1,88
|
|FENER
|25,52
|392.818.284
|% 3,66
|
|KRDMD
|3,10
|844.742.351
|% 0,32
|
|EKGYO
|1,75
|486.545.326
|% -4,37
|
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|3,14
|259.475.560
|% 2,28
|
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|2,78
|230.663.507
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,03
|160.377.294
|% -0,98
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3485
|7,3545
|% 0,29
|
|Euro
|8,7727
|8,7782
|% 0,88
|
|Sterlin
|9,7621
|9,8111
|% 0,00
|
|Frank
|8,1103
|8,1591
|% 0,41
|
|Riyal
|1,9535
|1,9633
|% 0,20
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.966
|1.966
|1,21
|
|Altın Gr.
|464
|464
|1,04
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.129
|9,00
|
|Tam
|3.064
|3.140
|1,29
|
|Yarım
|1.481
|1.519
|0,63
|
|Çeyrek
|743
|760
|0,31
|
|Gümüş.Ons
|27,92
|27,96
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,11
|
|B. Petrol
|46,30
|46,30
|0,49
|
Seans Raporu
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