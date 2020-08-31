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***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

31.08.2020 09:19
GÜNCEL HABERLER



***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
CNS Solar Taahhüt Enerji A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
31/08/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

   Şirketimizin Merkez Fabrikasına 3386 kW öz tüketim amaçlı çatı Güneş Enerjisi Santrali (GES) yapımı İşleri'ne yönelik 1.748.000 usd + 314.640 usd KDV olmak üzere toplam 2.062.640 usd tutarındaki iş teklifi veren CNS Solar Taahhüt Enerji A.Ş. ile şirketimiz arasında sözleşme imzalanmıştır. İşin mevsim şartlarına bağlı olarak  Şubat 2021 de bitirilmesi planlanmaktadır. 
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871710


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SNPAM 11,99 6.537.328 % 10,00  
ULAS 3,19 35.935.989 % 10,00  
SEKUR 7,92 8.181.716 % 10,00  
INTEM 19,80 19.392.061 % 10,00  
PKENT 935,00 6.580.323 % 10,00  
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Riyal 1,9535 1,9633 % 0,20  
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15:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.966 1.966 1,21  
Altın Gr. 464 464 1,04  
Cumhuriyet 3.083 3.129 9,00  
Tam 3.064 3.140 1,29  
Yarım 1.481 1.519 0,63  
Çeyrek 743 760 0,31  
Gümüş.Ons 27,92 27,96 0,45  
Gümüş Gr. 6,59 6,60 0,11  
B. Petrol 46,30 46,30 0,49  
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