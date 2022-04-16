***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
16.04.2022 13:24
***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
1) 16.04.2022 günü yapılan Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki şekilde görev dağılımı yapılmıştır
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mahmut ÖZBIYIK
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Mehmet ÖZBIYIK
Yönetim Kurulu Üyeliklerine Şaban ALTUNBAĞ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Nejmiye Neşe TEMİZ ve Durmuş Ali YILMAZ'ın seçilmelerine,
2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde
i) Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına
Başkanlığına Nejmiye Neşe TEMİZ'ın üyeliğe Durmuş Ali YILMAZ'ın getirilmesine,
ii) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına
Başkanlığına Nejmiye Neşe TEMİZ'in, üyeliğe Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Yunus ZENGİN 'in ve Murat GENÇASLAN'ın getirilmesine,
iii) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına Başkanlığına Durmuş Ali YILMAZ'ın, üyeliğe Mehmet ÖZBIYIK'ın getirilmesine,
3) Aday gösterme Komitesi ve Ücret komitesinin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021375
BIST