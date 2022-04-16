***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1) 16.04.2022 günü yapılan Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki şekilde görev dağılımı yapılmıştırYönetim Kurulu Başkanlığı'na Mahmut ÖZBIYIKYönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Mehmet ÖZBIYIKYönetim Kurulu Üyeliklerine Şaban ALTUNBAĞBağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Nejmiye Neşe TEMİZ ve Durmuş Ali YILMAZ'ın seçilmelerine,2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesindei) Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasınaBaşkanlığına Nejmiye Neşe TEMİZ'ın üyeliğe Durmuş Ali YILMAZ'ın getirilmesine,ii) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasınaBaşkanlığına Nejmiye Neşe TEMİZ'in, üyeliğe Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Yunus ZENGİN 'in ve Murat GENÇASLAN'ın getirilmesine,iii) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına Başkanlığına Durmuş Ali YILMAZ'ın, üyeliğe Mehmet ÖZBIYIK'ın getirilmesine,3) Aday gösterme Komitesi ve Ücret komitesinin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021375BIST