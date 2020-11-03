***ERBOS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.11.2020 09:09
***ERBOS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERBOS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mahmut Özbıyık tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885546
BIST
10:271.140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 6,33
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.141
En Düşük
1.133
10:278,4555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0154
|Açılış
|: 8,4460
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4564
En Düşük
8,4096
10:279,8667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0434
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,8667
En Düşük
9,7754
10:27513,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,84
|Açılış
|: 513,53
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
514,87
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler10:25
|KARTN
|2.193,40
|78.839.702
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|498.948
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|498.948
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|62.410
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|239.548
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,55
|61.232
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|79.401
|% -10,00
|
|BURVA
|64,40
|587.135
|% -9,99
|
|ARTI
|5,92
|133.851
|% -9,89
|
|ATSYH
|4,94
|610.204
|% -9,85
|
|TSKB
|2,38
|239.178.977
|% -6,67
|
|ODAS
|3,29
|218.302.158
|% 3,13
|
|KRDMD
|3,37
|218.272.290
|% -1,17
|
|GARAN
|6,66
|188.064.363
|% 0,76
|
|ASELS
|17,49
|126.513.859
|% -0,79
|
|TSKB
|2,38
|239.178.977
|% -6,67
|
|ODAS
|3,29
|218.302.158
|% 3,13
|
|KRDMD
|3,37
|218.272.290
|% -1,17
|
|YKBNK
|2,22
|96.263.788
|% 1,37
|
|SKBNK
|1,75
|61.405.551
|% 2,34
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4532
|8,4552
|% 0,18
|
|Euro
|9,8592
|9,8661
|% 0,44
|
|Sterlin
|10,8872
|10,9418
|% 0,17
|
|Frank
|9,1655
|9,2207
|% 0,25
|
|Riyal
|2,2452
|2,2564
|% 0,06
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|-2,01
|
|Altın Gr.
|514
|514
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|3.398
|3.450
|60,00
|
|Tam
|3.383
|3.467
|51,34
|
|Yarım
|1.635
|1.677
|24,84
|
|Çeyrek
|820
|839
|12,42
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|38,86
|38,86
|-0,11
|
Seans Raporu
10:25
daha fazla
-
10:39KRTEK
Yüzde 6.85 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 265, 327 adet işlem
-
10:37TRCAS
Yüzde 4.62 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 241, 291 adet işlem
-
10:35XU100
Endeks 1, 139 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 2, 468.00 milyon TL de
-
10:35VAKFN
Yüzde 4.53 oranında artışla 3.69 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 071, 643 adet işlem
-
10:33EGCYH
Yüzde 9.48 oranında artışla 1.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 372, 508 adet işlem