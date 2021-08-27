***ERBOS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.08.2021 09:17
***ERBOS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mahmut Özbıyık tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960699
BIST
13:311.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,07
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.452
En Düşük
1.444
13:318,3989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0109
|Açılış
|: 8,3830
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3980
|
8,4072
En Düşük
8,3639
13:319,8754
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0061
|Açılış
|: 9,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,8947
En Düşük
9,8344
13:31484,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,05
|Açılış
|: 484,17
|
|Önceki Kapanış
|: 483,14
|
487,36
En Düşük
482,52
BIST En Aktif Hisseler13:31
|DESA
|10,12
|6.874.144
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.840,00
|3.034.680
|% 10,00
|
|BALAT
|6,86
|1.534.994
|% 9,94
|
|KTSKR
|67,20
|49.966.143
|% 8,30
|
|YAPRK
|33,16
|34.145.639
|% 7,24
|
|EDATA
|12,13
|4.467.552
|% -9,95
|
|BAGFS
|17,50
|846.703
|% -6,96
|
|GESAN
|23,56
|420.166.740
|% -4,31
|
|KNFRT
|16,35
|15.034.281
|% -4,16
|
|SUMAS
|100,00
|608.928
|% -4,12
|
|THYAO
|12,57
|430.905.602
|% -1,72
|
|GESAN
|23,56
|420.166.740
|% -4,31
|
|KRDMD
|7,65
|365.396.334
|% 1,19
|
|PETKM
|6,21
|316.346.043
|% 2,14
|
|GARAN
|9,46
|286.645.353
|% 0,21
|
|ODAS
|1,48
|135.449.077
|% 1,37
|
|YKBNK
|2,53
|135.412.048
|% 0,00
|
|PETKM
|6,21
|316.346.043
|% 2,14
|
|KRDMD
|7,65
|365.396.334
|% 1,19
|
|TRGYO
|4,11
|194.417.105
|% 2,24
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3941
|8,3989
|% 0,13
|
|Euro
|9,8684
|9,8754
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,4624
|11,5199
|% 0,08
|
|Frank
|9,1059
|9,1608
|% 0,09
|
|Riyal
|2,2301
|2,2413
|% 0,05
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|2,63
|
|Altın Gr.
|485
|485
|1,51
|
|Cumhuriyet
|3.209
|3.258
|9,00
|
|Tam
|3.194
|3.274
|9,54
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|4,62
|
|Çeyrek
|774
|792
|2,31
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,03
|
|B. Petrol
|71,10
|71,10
|0,92
|