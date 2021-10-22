***ERBOS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.10.2021 09:14
***ERBOS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERBOS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nazife Özbıyık tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971793
BIST
10:221.456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,90
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.458
En Düşük
1.454
10:229,6233
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1232
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,6637
En Düşük
9,4804
10:2211,2130
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1332
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,2597
En Düşük
11,0404
10:22555,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 9,80
|Açılış
|: 555,02
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
555,15
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler10:22
|SERVE
|15,74
|121.387
|% 9,99
|
|COSMO
|11,68
|60.444
|% 9,98
|
|HLGYO
|2,81
|36.283.326
|% 7,25
|
|ANGEN
|26,52
|130.022.482
|% 7,19
|
|ERBOS
|90,55
|31.205.460
|% 5,54
|
|OLMK
|7,20
|663.640
|% -6,49
|
|GEDZA
|15,14
|189.690
|% -4,90
|
|FADE
|8,19
|45.877.152
|% -4,77
|
|ANELE
|2,69
|3.430.288
|% -4,27
|
|ERSU
|4,40
|4.267.475
|% -3,72
|
|SISE
|8,39
|186.344.770
|% 0,36
|
|KRDMD
|7,34
|166.192.901
|% 1,24
|
|GARAN
|8,99
|161.053.065
|% 0,00
|
|SASA
|28,22
|155.925.355
|% 2,25
|
|THYAO
|14,05
|142.341.145
|% 0,57
|
|YKBNK
|2,48
|89.843.948
|% -0,40
|
|KRDMD
|7,34
|166.192.901
|% 1,24
|
|SISE
|8,39
|186.344.770
|% 0,36
|
|GARAN
|8,99
|161.053.065
|% 0,00
|
|TSKB
|1,25
|21.364.880
|% 0,00
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6162
|9,6233
|% 1,30
|
|Euro
|11,2035
|11,2130
|% 1,20
|
|Sterlin
|13,2289
|13,2953
|% 1,15
|
|Frank
|10,4499
|10,5129
|% 1,30
|
|Riyal
|2,5573
|2,5701
|% 1,15
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|9,25
|
|Altın Gr.
|555
|555
|9,41
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,34
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|0,13
|
|B. Petrol
|84,33
|84,33
|-0,28
|
Seans Raporu
10:22
daha fazla
-
10:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 66 kaybederek (% -0.04 ) 1, 567
-
10:32
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, OLMK, AKPAZ
-
10:32XU100
Endeks 1, 456 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 2, 204.00 milyon TL de
-
10:32HLGYO
Yüzde 6.87 oranında artışla 2.80 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 477, 394 adet işlem
-
10:31GLCVY
Yüzde 4.53 oranında artışla 15.69 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 176, 427 adet işlem