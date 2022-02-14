***ERCB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.02.2022 11:45
***ERCB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERCB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001476
BIST
16:002.021
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -29,69
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.051
|
2.026
En Düşük
1.971
16:0013,5734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0704
|Açılış
|: 13,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4900
|
13,5999
En Düşük
13,4772
16:0015,3679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0338
|Açılış
|: 15,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3000
|
15,3947
En Düşük
15,3137
16:00808,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,73
|Açılış
|: 808,95
|
|Önceki Kapanış
|: 808,16
|
811,76
En Düşük
803,24
BIST En Aktif Hisseler16:00
|DERIM
|4,45
|4.477.508
|% 24,30
|
|ISKUR
|934.230,00
|934.230
|% 10,00
|
|PKENT
|719,10
|8.736.654
|% 9,99
|
|INVEO
|32,48
|169.992.413
|% 9,95
|
|ATSYH
|13,39
|3.301.068
|% 9,93
|
|KAPLM
|55,60
|6.666.437
|% -9,96
|
|ORCAY
|28,00
|140.630.589
|% -8,08
|
|DESA
|10,15
|17.039.089
|% -8,06
|
|AVOD
|3,70
|19.405.972
|% -7,73
|
|YBTAS
|19.901,00
|40.879
|% -6,79
|
|THYAO
|29,08
|4.214.161.774
|% -1,82
|
|ASELS
|22,02
|1.786.158.404
|% 1,29
|
|YKBNK
|4,07
|1.496.685.277
|% -0,73
|
|KRDMD
|11,76
|1.426.669.061
|% -1,92
|
|EREGL
|28,34
|1.274.149.092
|% -2,54
|
|YKBNK
|4,07
|1.496.685.277
|% -0,73
|
|EKGYO
|2,29
|455.858.886
|% -1,29
|
|THYAO
|29,08
|4.214.161.774
|% -1,82
|
|KRDMD
|11,76
|1.426.669.061
|% -1,92
|
|ODAS
|1,29
|124.512.438
|% -0,77
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5642
|13,5734
|% 0,52
|
|Euro
|15,3534
|15,3679
|% 0,22
|
|Sterlin
|18,2914
|18,3831
|% 0,26
|
|Frank
|14,5945
|14,6824
|% 0,36
|
|Riyal
|3,6022
|3,6202
|% 0,39
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-5,99
|
|Altın Gr.
|810
|810
|1,72
|
|Cumhuriyet
|5.375
|5.456
|23,00
|
|Tam
|5.348
|5.484
|24,28
|
|Yarım
|2.585
|2.653
|11,75
|
|Çeyrek
|1.297
|1.326
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,68
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,33
|10,34
|0,09
|
|B. Petrol
|93,88
|93,88
|-0,56
|