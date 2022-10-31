***ERCB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.10.2022 10:28
***ERCB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERCB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERCB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075171
BIST
13:433.940
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 61,22
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.941
En Düşük
3.881
13:4318,6225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0420
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
13:4318,5110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0256
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4616
13:43980,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,49
|Açılış
|: 980,24
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler13:41
|VKING
|14,86
|6.448.721
|% 9,99
|
|PETUN
|48,10
|30.216.540
|% 9,97
|
|BRKSN
|15,67
|4.120.816
|% 9,96
|
|ULUUN
|36,02
|162.507.477
|% 9,95
|
|TUCLK
|26,52
|6.299.746
|% 9,95
|
|AGYO
|5,50
|55.338.176
|% -9,98
|
|METRO
|1,53
|93.198.884
|% -7,27
|
|DOBUR
|52,40
|12.275.594
|% -6,60
|
|YBTAS
|38.150,00
|574.100
|% -5,80
|
|PKART
|21,50
|7.120.504
|% -5,70
|
|THYAO
|98,20
|2.956.260.999
|% 1,29
|
|SASA
|118,30
|1.773.479.635
|% 8,23
|
|AKBNK
|14,44
|1.549.873.181
|% -1,63
|
|YKBNK
|8,93
|1.226.486.994
|% 0,56
|
|TUPRS
|374,50
|1.155.219.864
|% 2,43
|
|EKGYO
|4,41
|910.563.023
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,93
|1.226.486.994
|% 0,56
|
|SKBNK
|2,03
|226.764.381
|% -0,98
|
|TSKB
|2,97
|322.607.217
|% -1,66
|
|ISCTR
|9,06
|966.595.497
|% 0,11
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6169
|18,6213
|% 0,22
|
|Euro
|18,4965
|18,5034
|% -0,18
|
|Sterlin
|21,4148
|21,5222
|% -0,47
|
|Frank
|18,5384
|18,6501
|% -0,24
|
|Riyal
|4,9432
|4,9680
|% 0,29
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.638
|-6,39
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-1,72
|
|Cumhuriyet
|6.569
|6.668
|2,00
|
|Tam
|6.599
|6.656
|-80,00
|
|Yarım
|3.216
|3.252
|-42,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.625
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|19,03
|19,06
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|-0,10
|
|B. Petrol
|92,52
|92,52
|-1,25
|