***ERCB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2022 11:21
***ERCB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERCB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080026
BIST
12:444.602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 31,94
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
12:4418,6170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0134
|Açılış
|: 92,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 93,1400
|
18,6485
En Düşük
18,5529
12:4419,3691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1486
|Açılış
|: 13,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5800
|
19,4009
En Düşük
19,1707
12:4413,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,01
|Açılış
|: 13,14
|
|Önceki Kapanış
|: 13,15
|
13,32
En Düşük
13,08
BIST En Aktif Hisseler12:44
|BRLSM
|22,22
|151.035.307
|% 10,00
|
|SMRTG
|128,80
|34.829.323
|% 9,99
|
|YEOTK
|99,30
|171.512.177
|% 9,97
|
|KARSN
|12,24
|672.997.041
|% 9,97
|
|MIATK
|130,40
|37.989.171
|% 9,95
|
|MNDRS
|9,91
|164.189.966
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|581.254.322
|% -9,97
|
|SODSN
|27,98
|179.548
|% -6,73
|
|GZNMI
|50,10
|145.780.022
|% -5,11
|
|IDEAS
|40,16
|16.416.685
|% -5,10
|
|THYAO
|109,50
|5.860.465.230
|% -0,18
|
|ASELS
|41,60
|3.594.053.753
|% -0,24
|
|EREGL
|36,86
|3.139.838.400
|% -1,29
|
|ODAS
|11,64
|3.104.544.357
|% -2,10
|
|PETKM
|14,90
|2.796.906.414
|% -2,36
|
|ALBRK
|2,80
|759.099.717
|% 9,80
|
|ODAS
|11,64
|3.104.544.357
|% -2,10
|
|EKGYO
|5,55
|1.383.970.700
|% -1,94
|
|SKBNK
|2,28
|553.477.541
|% -1,30
|
|ISCTR
|9,27
|1.951.597.582
|% 0,11
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6013
|18,6170
|% 0,07
|
|Euro
|19,3580
|19,3691
|% 0,77
|
|Sterlin
|21,9312
|22,0412
|% 0,58
|
|Frank
|19,6981
|19,8167
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9363
|4,9610
|% 0,03
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|2,84
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.062
|1,45
|
|Cumhuriyet
|7.075
|7.182
|61,00
|
|Tam
|7.038
|7.153
|19,00
|
|Yarım
|3.418
|3.497
|9,00
|
|Çeyrek
|1.709
|1.748
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,99
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,12
|13,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|91,69
|91,69
|-1,45
|