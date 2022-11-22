***ERCB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.11.2022 10:03
***ERCB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERCB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081530
BIST
10:304.654
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 83,66
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.661
En Düşük
4.567
10:3018,6313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0107
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6504
En Düşük
18,5797
10:3019,1272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0528
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,1434
En Düşük
19,0421
10:301.043,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,22
|Açılış
|: 1.043,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.045,51
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler10:30
|CMENT
|66,00
|1.074.018
|% 10,00
|
|ALFAS
|94,10
|13.572.608
|% 9,99
|
|AZTEK
|33,50
|46.802.544
|% 9,98
|
|TDGYO
|10,29
|3.476.250
|% 9,94
|
|SEYKM
|10,52
|49.109.372
|% 9,93
|
|SILVR
|17,34
|4.957.159
|% -9,97
|
|YUNSA
|70,35
|9.164.327
|% -4,55
|
|SUMAS
|105,10
|124.964
|% -4,45
|
|VKING
|12,00
|6.084
|% -4,00
|
|COSMO
|91,50
|352.001
|% -3,79
|
|SASA
|147,30
|2.406.055.878
|% 8,39
|
|HEKTS
|40,14
|1.753.778.956
|% 7,33
|
|EREGL
|38,64
|1.461.017.368
|% 2,49
|
|THYAO
|108,50
|1.295.533.790
|% 1,50
|
|TUPRS
|446,60
|971.324.756
|% 3,19
|
|EKGYO
|5,79
|482.154.196
|% 0,17
|
|PETKM
|15,68
|963.363.339
|% 2,55
|
|KRDMD
|13,38
|789.958.527
|% 1,75
|
|YKBNK
|11,34
|653.231.430
|% -0,61
|
|SKBNK
|2,46
|129.860.595
|% 0,41
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6245
|18,6313
|% 0,06
|
|Euro
|19,1197
|19,1272
|% 0,28
|
|Sterlin
|21,9679
|22,0781
|% 0,12
|
|Frank
|19,3735
|19,4902
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9405
|4,9652
|% 0,03
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|2,97
|
|Altın Gr.
|1.043
|1.043
|2,01
|
|Cumhuriyet
|6.992
|7.097
|-9,00
|
|Tam
|6.977
|7.070
|-2,00
|
|Yarım
|3.394
|3.456
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.728
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,05
|21,08
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|12,59
|12,60
|0,12
|
|B. Petrol
|87,69
|87,69
|0,24
|