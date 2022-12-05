***ERCB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.12.2022 10:26
***ERCB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERCB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084191
BIST
10:204.969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 5,63
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.006
En Düşük
4.963
10:2018,6373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0029
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,6818
En Düşük
18,5992
10:2019,6937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0644
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5500
|
19,7638
En Düşük
19,5969
10:201.078,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,44
|Açılış
|: 1.078,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.075,02
BIST En Aktif Hisseler10:20
|GLCVY
|31,68
|39.234.028
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|348.436
|% 10,00
|
|EUREN
|83,75
|70.596.728
|% 9,98
|
|OZSUB
|12,35
|1.449.767
|% 9,97
|
|GEREL
|10,15
|54.765.286
|% 9,97
|
|YESIL
|4,44
|4.942.541
|% -9,94
|
|PRDGS
|13,26
|3.998.352
|% -6,29
|
|YYAPI
|2,07
|1.649.983
|% -5,91
|
|PRKME
|21,12
|11.632.705
|% -5,88
|
|KONKA
|67,90
|13.970.510
|% -5,69
|
|THYAO
|130,90
|1.383.838.590
|% 2,03
|
|KRDMD
|15,20
|642.787.196
|% 2,98
|
|EREGL
|41,56
|541.097.450
|% 0,34
|
|KOZAL
|398,50
|511.058.281
|% 1,66
|
|ASELS
|47,74
|462.764.583
|% 1,49
|
|EKGYO
|7,28
|418.858.951
|% 1,96
|
|ADESE
|1,77
|88.576.424
|% 4,73
|
|KRDMD
|15,20
|642.787.196
|% 2,98
|
|SKBNK
|2,70
|91.943.650
|% 0,37
|
|ALBRK
|3,49
|83.593.339
|% 2,65
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6336
|18,6373
|% 0,02
|
|Euro
|19,6880
|19,6937
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,8610
|22,9757
|% 0,18
|
|Frank
|19,8180
|19,9374
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9442
|4,9690
|% 0,04
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|3,14
|
|Altın Gr.
|1.077
|1.077
|0,18
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.292
|50,00
|
|Tam
|7.198
|7.261
|-13,00
|
|Yarım
|3.491
|3.550
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.774
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,17
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,83
|13,85
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,91
|85,91
|0,34
|
Seans Raporu
10:20
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