***ERCB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.12.2022 10:04
***ERCB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERCB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086541
BIST
10:125.082
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 77,01
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.085
En Düşük
5.058
10:1218,6484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6720
En Düşük
18,5939
10:1219,6174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0177
|Açılış
|: 19,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,6655
En Düşük
19,5838
10:121.072,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,29
|Açılış
|: 1.072,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler10:10
|VKING
|18,84
|1.138.453
|% 9,98
|
|OZSUB
|19,86
|78.887.104
|% 9,97
|
|BLCYT
|21,98
|7.528.370
|% 9,95
|
|CRFSA
|67,90
|23.240.239
|% 8,47
|
|HUNER
|13,79
|20.415.845
|% 7,65
|
|MNDTR
|27,30
|34.332.262
|% -5,93
|
|IDGYO
|4,84
|388.115
|% -4,16
|
|BRKSN
|24,26
|653.114
|% -2,49
|
|EUREN
|16,61
|60.203.005
|% -2,06
|
|EUHOL
|3,91
|4.387.245
|% -2,01
|
|THYAO
|142,60
|966.977.660
|% 1,13
|
|EREGL
|41,60
|615.835.828
|% 2,72
|
|EKGYO
|7,78
|485.039.889
|% 2,91
|
|KRDMD
|17,06
|450.562.483
|% 3,39
|
|ASELS
|54,00
|304.610.987
|% 0,93
|
|EKGYO
|7,78
|485.039.889
|% 2,91
|
|SKBNK
|2,72
|103.641.995
|% 2,26
|
|KRDMD
|17,06
|450.562.483
|% 3,39
|
|YKBNK
|11,18
|246.452.773
|% -1,50
|
|ISCTR
|10,42
|217.365.584
|% -1,42
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6391
|18,6529
|% 0,06
|
|Euro
|19,6054
|19,6171
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,7237
|22,8377
|% -0,25
|
|Frank
|19,8268
|19,9462
|% -0,15
|
|Riyal
|4,9431
|4,9679
|% 0,02
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-7,06
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|-3,68
|
|Cumhuriyet
|7.222
|7.331
|8,00
|
|Tam
|7.225
|7.275
|10,00
|
|Yarım
|3.499
|3.557
|5,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.778
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,43
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,03
|14,05
|-0,00
|
|B. Petrol
|76,57
|76,57
|0,47
|
Seans Raporu
10:10
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10:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 39 artarak (% 1.16 ) 5, 418
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10:25
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
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10:25
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SODA
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10:25XU100
Endeks 5, 069 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 28 üstünde . İşlem hacmi 9, 649.00 milyon TL de
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10:25HUNER
Yüzde 7.65 oranında artışla 13.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 715, 664 adet işlem