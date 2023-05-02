***ERCB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.05.2023 11:55
***ERCB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERCB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERCB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144340
BIST
13:104.545
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -72,84
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.517
13:1019,4694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0300
|Açılış
|: 20,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
13:1021,3602
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0078
|Açılış
|: 21,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
13:101.242,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,21
|Açılış
|: 1.242,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.243,65
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler13:08
|GRTRK
|25,74
|6.074.434
|% 10,00
|
|ORCAY
|7,60
|66.836.255
|% 9,99
|
|AVHOL
|17,83
|6.077.284
|% 9,99
|
|ULAS
|15,86
|11.573.340
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|28.881.778
|% 9,98
|
|EGSER
|25,28
|85.576.247
|% -9,97
|
|KRTEK
|16,71
|14.429.664
|% -9,97
|
|IHAAS
|154,50
|1.339.206
|% -9,97
|
|KAREL
|14,46
|52.331.635
|% -9,96
|
|HEDEF
|16,96
|11.128.641
|% -9,59
|
|THYAO
|127,50
|1.557.763.270
|% -0,23
|
|EUPWR
|78,95
|1.194.268.281
|% 9,96
|
|KOPOL
|48,30
|1.160.473.704
|% -3,40
|
|EREGL
|32,88
|1.132.952.163
|% -0,78
|
|SISE
|37,08
|931.463.019
|% 0,60
|
|EKGYO
|5,85
|457.775.538
|% -2,66
|
|YKBNK
|9,40
|557.015.006
|% -0,74
|
|AKBNK
|15,95
|614.805.482
|% -0,62
|
|ISCTR
|10,79
|412.357.064
|% -0,37
|
|KOZAL
|18,25
|705.584.027
|% -3,34
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4646
|19,4696
|% 0,16
|
|Euro
|21,3305
|21,3361
|% -0,15
|
|Sterlin
|24,1815
|24,3028
|% -0,21
|
|Frank
|21,5710
|21,7010
|% -0,31
|
|Riyal
|5,1757
|5,2017
|% 0,08
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|1,66
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|2,22
|
|Cumhuriyet
|9.004
|9.140
|-98,00
|
|Tam
|9.137
|9.290
|-63,00
|
|Yarım
|4.433
|4.536
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.220
|2.268
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,72
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|15,47
|15,49
|-0,15
|
|B. Petrol
|79,03
|79,03
|-0,28
|