***ERCB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.05.2023 11:19
***ERCB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERCB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146113
BIST
14:024.396
En Yüksek
|Değişim
|: -2,44%
|| -109,80
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.311
14:0219,4778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0154
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4962
En Düşük
19,4480
14:0221,5463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1377
|Açılış
|: 22,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,5620
En Düşük
21,3838
14:021.262,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,44
|Açılış
|: 1.262,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.260,75
BIST En Aktif Hisseler14:02
|INTEM
|77,00
|10.031.052
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|56.404.021
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|22.214.538
|% 9,95
|
|OYLUM
|3,81
|80.726.940
|% 7,02
|
|ISMEN
|44,52
|91.190.214
|% 6,76
|
|CVKMD
|153,90
|620.462.513
|% -10,00
|
|INVEO
|17,64
|43.789.165
|% -10,00
|
|KTSKR
|37,08
|26.766.115
|% -10,00
|
|PAMEL
|180,00
|13.033.563
|% -10,00
|
|ECZYT
|112,50
|45.035.541
|% -10,00
|
|EUPWR
|77,90
|4.411.941.735
|% -1,33
|
|THYAO
|125,60
|2.161.954.471
|% -0,55
|
|EREGL
|31,22
|1.414.000.237
|% -3,16
|
|KOZAL
|16,24
|1.377.132.857
|% -8,82
|
|TUPRS
|65,55
|1.196.397.582
|% 0,31
|
|KOZAL
|16,24
|1.377.132.857
|% -8,82
|
|EKGYO
|5,48
|456.953.319
|% -4,70
|
|YKBNK
|9,19
|545.220.345
|% -1,71
|
|EUPWR
|77,90
|4.411.941.735
|% -1,33
|
|ISCTR
|10,58
|482.549.175
|% -1,21
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4719
|19,4778
|% 0,08
|
|Euro
|21,5191
|21,5463
|% 0,64
|
|Sterlin
|24,2783
|24,4001
|% 0,36
|
|Frank
|21,8073
|21,9387
|% 0,51
|
|Riyal
|5,1765
|5,2025
|% 0,06
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.016
|-0,43
|
|Altın Gr.
|1.263
|1.263
|0,79
|
|Cumhuriyet
|9.047
|9.184
|91,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.437
|4.537
|-74,00
|
|Çeyrek
|2.225
|2.276
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,27
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|15,82
|15,84
|-0,05
|
|B. Petrol
|73,01
|73,01
|-2,31
|
Seans Raporu
14:02
daha fazla
-
14:17CRDFA
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 919, 385 adet işlem
-
14:16SNPAM
Yüzde -6.40 oranında düşüşle 10.53 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 907 adet işlem
-
14:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -109, 24 kaybederek (% -2.20 ) 4, 858
-
14:15
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EUPWR, THYAO, EREGL
-
14:15XU100
Endeks 4, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 63 altında . İşlem hacmi 24, 134.00 milyon TL de