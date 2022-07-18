***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.07.2022 18:09
***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.06.2022
Tescil Tarihi
13.07.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
14.07.2022 tarih ve 10618 sayılı TTSG
Açıklamalar
Şirketimizin 28.06.2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili kanunlardaki düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin karar T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 13.07.2022 tarihinde tescil ve 14.07.2022 tarihli, 10618 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045922
BIST
17:592.451
En Yüksek
|Değişim
|: 2,87%
|| 68,43
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.451
En Düşük
2.402
17:5917,4576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0577
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
17:5917,7904
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,2390
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
17:59962,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,15
|Açılış
|: 960,81
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler17:59
|RTALB
|9,24
|160.933.905
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,18
|74.388.229
|% 9,98
|
|ASUZU
|194,10
|414.675.869
|% 9,97
|
|TMSN
|34,46
|297.621.764
|% 9,96
|
|MAKIM
|14,71
|204.448.806
|% 9,94
|
|GESAN
|47,20
|307.626.436
|% -8,26
|
|DOBUR
|42,80
|9.191.906
|% -8,15
|
|SILVR
|20,50
|74.065.563
|% -6,99
|
|BASCM
|3,19
|682.927
|% -6,73
|
|SMRTG
|29,42
|173.700.421
|% -6,60
|
|THYAO
|49,86
|4.255.807.685
|% 4,01
|
|EREGL
|27,36
|1.610.072.293
|% 5,39
|
|SISE
|20,68
|1.546.533.635
|% 1,67
|
|ODAS
|3,50
|1.077.735.846
|% 7,36
|
|SASA
|41,10
|1.036.733.021
|% 3,63
|
|ODAS
|3,50
|1.077.735.846
|% 7,36
|
|EKGYO
|2,97
|666.394.632
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,39
|742.947.742
|% 5,02
|
|THYAO
|49,86
|4.255.807.685
|% 4,01
|
|AKBNK
|8,26
|704.689.072
|% 4,42
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4408
|17,4576
|% 0,33
|
|Euro
|17,7472
|17,7904
|% 1,36
|
|Sterlin
|20,9156
|21,0205
|% 1,62
|
|Frank
|17,8441
|17,9516
|% 0,48
|
|Riyal
|4,6369
|4,6601
|% 0,37
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|8,39
|
|Altın Gr.
|962
|962
|5,77
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.515
|6.624
|-80,00
|
|Yarım
|3.165
|3.233
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.616
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,95
|18,98
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|0,15
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,43
|
Seans Raporu
17:59
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 97 artarak (% 2.96 ) 2, 153
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, RTALB, KLRHO, MAKIM, GLRYH
-
17:59
BIZIM, ECILC, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BJKAS, FRIGO, AGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 168 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 75 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 26 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem