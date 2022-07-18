***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanıİrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi28.06.2022Tescil Tarihi13.07.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su14.07.2022 tarih ve 10618 sayılı TTSGAçıklamalarŞirketimizin 28.06.2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili kanunlardaki düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin karar T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 13.07.2022 tarihinde tescil ve 14.07.2022 tarihli, 10618 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045922BIST