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***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

18.07.2022 18:09
***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.06.2022
Tescil Tarihi
13.07.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
14.07.2022 tarih ve 10618 sayılı TTSG
Açıklamalar

Şirketimizin 28.06.2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili kanunlardaki düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak  İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin karar T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 13.07.2022 tarihinde tescil ve 14.07.2022 tarihli, 10618 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045922


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