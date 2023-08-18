***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.08.2023Açıklamalar17.08.2023 (dün) tarihinde yayımlanan, 01.01.2023 - 30.06.2023 Dönemi Faaliyet Raporuna ilişkinBağımsız Denetim Kuruluşu tarafından, KAP şablonu üzerinde hatalı girilen görüş türü OLUMLU olarak düzeltilmiştir.Şirketimizin 01.01.2023-30.06.2023 dönemi Faaliyet Raporu ektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187402BIST