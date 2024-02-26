***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi26/02/2024Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıErciyas Hyperloop Teknoloji Sanayi A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuÇelikten/demirden yapılmış tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçalarının imalatı (soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş)Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi250.000 TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihEdinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı137.500 TLBeher Payın Alış Fiyatı1 TLToplam Tutar137.500 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%55Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%55Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%55Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,002İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,004Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu olması beklenmektedirPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiNominal değeri üzerindenDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeniİşletme yeni kurulmaktadırDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar15 Şubat 2022 tarihli KAP açıklamasında hem yeni nesil ulaşım biçimi olan Hyperloop hem de bu teknolojiyle ilgili girişimlerimiz hakkında bilgiler paylaşılmıştı. Hyperloop ile ilgili AR-GE çalışmalarımız halen devam etmekte olup, ekosistemde yer alan kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalarımızı da sürdürmekteyiz.Şirketimiz inovasyon ve sürdürülebilirlik temelinde daha iyi bir gelecek için yeni nesil ulaşım teknolojisi olan Hyperloop ile ilgili çalışmalarını tüm hızıyla ilerletirken hem faaliyetlerimizi daha etkin, şeffaf ve izlenebilir kılmak adına hem de, gerçekleştirilmesi gereken yeni nesil boru/tüp, strüktürel üretimler ve yürüyen aksam ürünlerinin (tüplerin içindeki tüm hareketli ve hareket eden ürünler) AR-GE ve üretim faaliyetlerinin hayata geçirilmesi amacıyla yeni bir oluşum ve yapılanmaya gidilmesi değerlendirilmiştir.Bu amaçla Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26/02/2024 tarihli kararı uyarınca, Şirketimiz Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş'nin %55 ve vagon üretiminde yıllara sair bilgi ve tecrübeye sahip grup şirketimiz RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş.'nin %45 iştiraki olacak bir ortaklık şeklinde Erciyas Hyperloop Teknoloji Sanayi A.Ş. unvanlı ve 250.000TL sermayeli yeni bir şirket kurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Kuruluşun ana hedefi vagon ve boru üretimindeki yatırımlarla Hyperloop teknolojisinde kullanılacak kapsül vagon ve tüplerin üretimini gerçekleştirmektir.Bu doğrultuda şirket kuruluşu için gerekli işlemler başlatılmıştır. Şirketin kurulmasına ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuoyuna açıklanacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251841BIST