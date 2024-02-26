***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
26.02.2024 11:39
***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/02/2024
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Erciyas Hyperloop Teknoloji Sanayi A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Çelikten/demirden yapılmış tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçalarının imalatı (soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş)
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
250.000 TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
137.500 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
137.500 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%55
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%55
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%55
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,002
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,004
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olması beklenmektedir
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Nominal değeri üzerinden
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
İşletme yeni kurulmaktadır
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
15 Şubat 2022 tarihli KAP açıklamasında hem yeni nesil ulaşım biçimi olan Hyperloop hem de bu teknolojiyle ilgili girişimlerimiz hakkında bilgiler paylaşılmıştı. Hyperloop ile ilgili AR-GE çalışmalarımız halen devam etmekte olup, ekosistemde yer alan kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalarımızı da sürdürmekteyiz.
Şirketimiz inovasyon ve sürdürülebilirlik temelinde daha iyi bir gelecek için yeni nesil ulaşım teknolojisi olan Hyperloop ile ilgili çalışmalarını tüm hızıyla ilerletirken hem faaliyetlerimizi daha etkin, şeffaf ve izlenebilir kılmak adına hem de, gerçekleştirilmesi gereken yeni nesil boru/tüp, strüktürel üretimler ve yürüyen aksam ürünlerinin (tüplerin içindeki tüm hareketli ve hareket eden ürünler) AR-GE ve üretim faaliyetlerinin hayata geçirilmesi amacıyla yeni bir oluşum ve yapılanmaya gidilmesi değerlendirilmiştir.
Bu amaçla Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26/02/2024 tarihli kararı uyarınca, Şirketimiz Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş'nin %55 ve vagon üretiminde yıllara sair bilgi ve tecrübeye sahip grup şirketimiz RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş.'nin %45 iştiraki olacak bir ortaklık şeklinde Erciyas Hyperloop Teknoloji Sanayi A.Ş. unvanlı ve 250.000TL sermayeli yeni bir şirket kurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Kuruluşun ana hedefi vagon ve boru üretimindeki yatırımlarla Hyperloop teknolojisinde kullanılacak kapsül vagon ve tüplerin üretimini gerçekleştirmektir.
Bu doğrultuda şirket kuruluşu için gerekli işlemler başlatılmıştır. Şirketin kurulmasına ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuoyuna açıklanacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251841
BIST