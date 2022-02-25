***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-31.12.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteBüyük Mükellefler Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2021 YILI 4.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİMali Tablonun Verilme Tarihi25/02/2022AçıklamalarErciyas Çelik Boru San.Tic.A.Ş.'nin iştiraki olan Briza Rüzgar Elektrik Üretim San.ve Tic.A.Ş.'nin ve bağlı ortağı olan Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları A.Ş.'nin finansal bilgileri hariç olan01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekli pdf dosyasında sunulmakta olup,birleşme yoluyla 31.12.2021 tarihinde devralınan Özbal Çelik Boru San.Tic.ve Taah.A.Ş.nin de vergi dairesine sunulmuş Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte sunulmaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004885BIST