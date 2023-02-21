***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
21.02.2023 19:36
***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) tarafından, Manavgat-Alanya-Gazipaşa-Anamur İlçeleri Faz 1 DGBH Projesi Çelik Boru Mal Alımı İşi ile ilgili olarak doğalgaz boru hattı için açılan ihale
İhaleyi Açan Taraf
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
20.02.2023
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
49,9%
İhaleye Teklif Verme Tarihi
20/02/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
21/02/2023
İhale Sonucu
İhale iptal edilmiştir
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) tarafından, Manavgat-Alanya-Gazipaşa-Anamur İlçeleri Faz 1 DGBH Projesi Çelik Boru Mal Alımı İşi ile ilgili olarak doğalgaz boru hattı için 20.02.2023 tarihinde açılan ihaleye İş Ortağımız ile birlikte teklif verildiği 20.02.2023 tarihli KAP açıklamasıyla kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. İhale komisyonu, ilgili mevzuatı çerçevesinde yapmış olduğu değerlendirmesinde özetle İhaleye verilen tüm tekliflerin idarenin hesaplamış olduğu muhammen bedele göre yüksek olması sebebiyle uygun bulunmayarak ihalenin iptaline karar vermiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115709
BIST
18:055.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,46
|Açılış
|: 5.150
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.265
En Düşük
5.136
18:0518,8782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0119
|Açılış
|: 19,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1730
|
18,8782
En Düşük
18,8057
18:0520,1280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0366
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4700
|
20,1280
En Düşük
20,0000
18:051.114,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,16
|Açılış
|: 1.114,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,13
|
1.114,40
En Düşük
1.110,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRDMD
|25,08
|4.763.967.766
|% 10,00
|
|VKGYO
|4,73
|118.179.694
|% 10,00
|
|MRSHL
|685,40
|65.935.791
|% 10,00
|
|EYGYO
|16,72
|143.366.375
|% 10,00
|
|KONYA
|4.774,00
|90.115.385
|% 10,00
|
|VKING
|31,10
|20.287.116
|% -7,44
|
|YBTAS
|87.300,00
|2.422.399
|% -6,63
|
|SANEL
|14,45
|10.113.027
|% -6,47
|
|MEDTR
|31,10
|39.307.778
|% -6,33
|
|ONCSM
|71,95
|82.410.571
|% -5,70
|
|EREGL
|49,86
|12.882.343.194
|% 1,09
|
|KRDMD
|25,08
|4.763.967.766
|% 10,00
|
|SISE
|46,70
|4.683.860.362
|% -1,68
|
|THYAO
|137,50
|4.068.703.889
|% -2,69
|
|EKGYO
|8,93
|3.765.037.893
|% 9,98
|
|EKGYO
|8,93
|3.765.037.893
|% 9,98
|
|EREGL
|49,86
|12.882.343.194
|% 1,09
|
|KRDMD
|25,08
|4.763.967.766
|% 10,00
|
|PETKM
|17,08
|3.244.231.060
|% 2,28
|
|AKBNK
|15,90
|2.196.464.257
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8680
|18,8782
|% 0,06
|
|Euro
|20,1065
|20,1280
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,7858
|22,9000
|% 0,07
|
|Frank
|20,2591
|20,3811
|% 0,02
|
|Riyal
|5,0140
|5,0392
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|1,37
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|0,81
|
|Cumhuriyet
|7.609
|7.724
|5,00
|
|Tam
|7.635
|7.711
|12,00
|
|Yarım
|3.730
|3.773
|6,00
|
|Çeyrek
|1.865
|1.887
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,90
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,25
|13,27
|0,02
|
|B. Petrol
|82,77
|82,77
|-0,10
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YBTAS
Yüzde -3.74 oranında düşüşle 90, 000.00 lira fiyatla işlem gören hissede 14 adet işlem
-
17:58TUCLK
Yüzde 9.99 oranında artışla 34.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 021, 837 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 5, 168 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 75, 949.00 milyon TL de
-
17:57KRDMA
Yüzde 9.97 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 307, 456 adet işlem
-
17:56TKNSA
Yüzde 4.50 oranında artışla 18.58 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 162, 079 adet işlem