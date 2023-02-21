***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuBoru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) tarafından, Manavgat-Alanya-Gazipaşa-Anamur İlçeleri Faz 1 DGBH Projesi Çelik Boru Mal Alımı İşi ile ilgili olarak doğalgaz boru hattı için açılan ihaleİhaleyi Açan TarafBoru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ)İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı20.02.2023Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı49,9%İhaleye Teklif Verme Tarihi20/02/2023İhalenin Sonuçlandığı Tarih21/02/2023İhale Sonucuİhale iptal edilmiştirİhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarBoru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) tarafından, Manavgat-Alanya-Gazipaşa-Anamur İlçeleri Faz 1 DGBH Projesi Çelik Boru Mal Alımı İşi ile ilgili olarak doğalgaz boru hattı için 20.02.2023 tarihinde açılan ihaleye İş Ortağımız ile birlikte teklif verildiği 20.02.2023 tarihli KAP açıklamasıyla kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. İhale komisyonu, ilgili mevzuatı çerçevesinde yapmış olduğu değerlendirmesinde özetle İhaleye verilen tüm tekliflerin idarenin hesaplamış olduğu muhammen bedele göre yüksek olması sebebiyle uygun bulunmayarak ihalenin iptaline karar vermiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115709BIST