***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
22.02.2023 14:53
***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) tarafından, Manavgat-Alanya-Gazipaşa-Anamur İlçeleri Faz 2 DGBH Projesi Çelik Boru Mal Alımı İşi ile ilgili olarak doğalgaz boru hattı için açılan ihale
İhaleyi Açan Taraf
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
20.02.2023
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
49,9%
İhaleye Teklif Verme Tarihi
22/02/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
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İhale Bedeli
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İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) tarafından, Manavgat-Alanya-Gazipaşa-Anamur İlçeleri Faz 1 DGBH Projesi Çelik Boru Mal Alımı İşi ile ilgili olarak doğalgaz boru hattı için 20.02.2023 tarihinde açılan ihaleye İş Ortağımız ile birlikte 20.02.2023 tarihinde teklif verildiği ve ihaleye verilen tüm tekliflerin idarenin hesaplamış olduğu muhammen bedele göre yüksek olması sebebiyle uygun bulunmayarak ihalenin iptaline karar verildiği 21.02.2023 tarihinde KAP açıklamamız ile duyurulmuştu. Farklı bir ihale olan, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) tarafından, Manavgat-Alanya-Gazipaşa-Anamur İlçeleri Faz 2 DGBH Projesi Çelik Boru Mal Alımı İşi ile ilgili olarak doğalgaz boru hattı için 22.02.2023 tarihinde açılan ihaleye de İş Ortağımız ile birlikte 22.02.2023 (bugün) tarihinde teklif verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115953
BIST