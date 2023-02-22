***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuBoru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) tarafından, Manavgat-Alanya-Gazipaşa-Anamur İlçeleri Faz 2 DGBH Projesi Çelik Boru Mal Alımı İşi ile ilgili olarak doğalgaz boru hattı için açılan ihaleİhaleyi Açan TarafBoru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ)İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı20.02.2023Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı49,9%İhaleye Teklif Verme Tarihi22/02/2023İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarBoru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) tarafından, Manavgat-Alanya-Gazipaşa-Anamur İlçeleri Faz 1 DGBH Projesi Çelik Boru Mal Alımı İşi ile ilgili olarak doğalgaz boru hattı için 20.02.2023 tarihinde açılan ihaleye İş Ortağımız ile birlikte 20.02.2023 tarihinde teklif verildiği ve ihaleye verilen tüm tekliflerin idarenin hesaplamış olduğu muhammen bedele göre yüksek olması sebebiyle uygun bulunmayarak ihalenin iptaline karar verildiği 21.02.2023 tarihinde KAP açıklamamız ile duyurulmuştu. Farklı bir ihale olan, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) tarafından, Manavgat-Alanya-Gazipaşa-Anamur İlçeleri Faz 2 DGBH Projesi Çelik Boru Mal Alımı İşi ile ilgili olarak doğalgaz boru hattı için 22.02.2023 tarihinde açılan ihaleye de İş Ortağımız ile birlikte 22.02.2023 (bugün) tarihinde teklif verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115953BIST