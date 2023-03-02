***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
02.03.2023 21:03
***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) tarafından, Manavgat-Alanya-Gazipaşa-Anamur İlçeleri Faz 2 DGBH Projesi Çelik Boru Mal Alımı İşi ile ilgili olarak doğalgaz boru hattı için açılan ihale
İhaleyi Açan Taraf
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
20.02.2023
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
49,90%
İhaleye Teklif Verme Tarihi
22/02/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
02/03/2023
İhale Sonucu
İhale iptal edilmiştir
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) tarafından, Manavgat-Alanya-Gazipaşa-Anamur İlçeleri Faz 2 DGBH Projesi Çelik Boru Mal Alımı İşi ile ilgili olarak doğalgaz boru hattı için 22.02.2023 tarihinde açılan ihaleye İş Ortağımız ile birlikte teklif verildiği 22.02.2023 tarihli KAP açıklamasıyla kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. İhale komisyonu, ilgili mevzuatı çerçevesinde yapmış olduğu değerlendirmesinde özetle İhaleye verilen tüm tekliflerin idarenin hesaplamış olduğu muhammen bedele göre yüksek olması sebebiyle, uygun bulunmayarak şimdilik ihalenin iptaline karar vermiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119411
BIST