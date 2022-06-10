***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.04.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.04.2022 tarihli açıklamamıza konu olan yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, çeşitli tertip ve vadelerde, bir veya birden fazla seferde Türk Lirası cinsinden toplam 1.000.000.000 TL tutarına kadar, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya sabit ve/veya değişken kupon faizi ödemeli olarak borçlanma araçları ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.06.2022 tarih ve 30/847 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036816BIST