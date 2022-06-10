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***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi

10.06.2022 19:33
***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi


***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.04.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

21.04.2022 tarihli açıklamamıza konu olan  yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, çeşitli tertip ve vadelerde, bir veya birden fazla seferde Türk Lirası cinsinden toplam 1.000.000.000 TL tutarına kadar, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya sabit ve/veya değişken kupon faizi ödemeli olarak borçlanma araçları ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.06.2022 tarih ve 30/847 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036816


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