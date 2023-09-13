***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.06.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalar08.06.2023 tarihinde yayımlanan duyurumuzda belirtildiği üzere 1 yıllık süre içerisinde, yurtiçinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satılmak üzere Türk Lirası cinsinden, toplam 1.000.000.000 TL (BirMilyarTürkLirası) tutara kadar, tahvil ve/veya finansman bonosu ihracı için 08.06.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na iletmiş olduğumuz başvurumuz, Kurul'un 07.09.2023 tarih ve 52/1103 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylı ihraç belgesi ve eki ile başvuru formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194611BIST