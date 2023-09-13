***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi
13.09.2023 18:13
***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08.06.2023 tarihinde yayımlanan duyurumuzda belirtildiği üzere 1 yıllık süre içerisinde, yurtiçinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satılmak üzere Türk Lirası cinsinden, toplam 1.000.000.000 TL (BirMilyarTürkLirası) tutara kadar, tahvil ve/veya finansman bonosu ihracı için 08.06.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na iletmiş olduğumuz başvurumuz, Kurul'un 07.09.2023 tarih ve 52/1103 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylı ihraç belgesi ve eki ile başvuru formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194611
BIST
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18:058.014
En Düşük
|Değişim
|: -1,79%
|| -146,01
|Açılış
|: 8.184
|
|Önceki Kapanış
|: 8.160
|
7.978
En Yüksek
8.236
18:0526,9365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0938
|Açılış
|: 26,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9450
|
27,2606
En Düşük
26,8215
18:0528,9722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0522
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
29,2851
En Düşük
28,8588
18:051.653,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,68
|Açılış
|: 1.653,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,84
|
1.674,34
En Düşük
1.647,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EBEBK
|74,80
|51.046.662
|% 10,00
|
|BRKVY
|50,05
|81.954.385
|% 10,00
|
|AYCES
|481,80
|255.179.943
|% 10,00
|
|BURCE
|122,10
|136.162.778
|% 10,00
|
|QNBFB
|183,70
|11.478.495
|% 10,00
|
|LINK
|86,85
|188.198.148
|% -10,00
|
|OFSYM
|77,95
|203.425.417
|% -9,99
|
|SNPAM
|37,14
|6.226.558
|% -9,99
|
|KZGYO
|39,54
|1.950.128.344
|% -9,97
|
|TATEN
|58,85
|635.235.693
|% -9,95
|
|SISE
|55,25
|10.356.151.419
|% 1,84
|
|ENKAI
|36,94
|7.958.412.477
|% -3,25
|
|THYAO
|231,70
|5.838.627.565
|% -1,82
|
|YKBNK
|16,34
|5.836.303.102
|% 0,93
|
|EREGL
|43,92
|4.815.453.829
|% -3,68
|
|YKBNK
|16,34
|5.836.303.102
|% 0,93
|
|EKGYO
|8,47
|2.694.813.480
|% -4,51
|
|ZOREN
|4,81
|1.421.678.643
|% -2,24
|
|SKBNK
|5,50
|1.344.073.669
|% 5,16
|
|AKGRT
|6,06
|1.458.257.773
|% 7,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9306
|26,9365
|% 0,35
|
|Euro
|28,9534
|28,9722
|% 0,18
|
|Sterlin
|33,5730
|33,7413
|% 0,32
|
|Frank
|30,0589
|30,2400
|% 0,13
|
|Riyal
|7,1591
|7,1950
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|-3,47
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.654
|0,70
|
|Cumhuriyet
|11.281
|11.452
|19,00
|
|Tam
|11.000
|11.100
|-57,00
|
|Yarım
|5.517
|5.573
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.787
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,87
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,79
|-0,15
|
|B. Petrol
|92,00
|92,00
|-0,06
|