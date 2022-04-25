***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
25.04.2022 18:32
***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihraç edilmesi hakkında alınan karar gereği SPK'una bugün başvuru yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 21.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 25.04.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 21.04.2022 tarihinde alınan ve aynı tarihte KAP'da yatırımcılarımızın bilgisine sunulan karar gereğince ek'te yer alan başvuru formu eşliğinde bugün SPK'una başvuru yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru formu-pdf.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023603
BIST
18:052.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 10,10
|Açılış
|: 2.471
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|Önceki Kapanış
|: 2.473
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2.499
En Düşük
2.428
18:0514,7766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0339
|Açılış
|: 14,7700
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|Önceki Kapanış
|: 14,7570
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14,7814
En Düşük
14,7180
18:0515,8316
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0900
|Açılış
|: 15,8400
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|Önceki Kapanış
|: 15,9300
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15,9641
En Düşük
15,8064
18:05899,99
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -15,68
|Açılış
|: 899,72
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|Önceki Kapanış
|: 915,67
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917,28
En Düşük
898,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGI
|3,96
|122.318.524
|% 10,00
|
|ACSEL
|39,20
|35.626.531
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.780.153
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.662.304
|% 9,97
|
|SILVR
|7,85
|38.000.038
|% 9,94
|
|KGYO
|5,13
|3.199.130
|% -10,00
|
|SANEL
|5,26
|2.823.789
|% -6,90
|
|DESA
|11,13
|8.450.551
|% -5,36
|
|BALAT
|8,60
|305.716
|% -4,55
|
|PAPIL
|16,41
|13.876.128
|% -4,26
|
|THYAO
|39,60
|4.936.299.912
|% -0,35
|
|GARAN
|14,97
|3.663.586.725
|% 5,50
|
|SISE
|17,93
|2.290.840.134
|% 0,56
|
|YKBNK
|5,13
|1.891.631.111
|% 0,59
|
|ASELS
|27,00
|1.817.437.148
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,76
|1.362.921.358
|% -1,69
|
|ODAS
|2,48
|943.771.214
|% -2,75
|
|YKBNK
|5,13
|1.891.631.111
|% 0,59
|
|TSKB
|1,99
|656.076.803
|% 1,53
|
|GARAN
|14,97
|3.663.586.725
|% 5,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7745
|14,7766
|% 0,23
|
|Euro
|15,8120
|15,8316
|% -0,57
|
|Sterlin
|18,7262
|18,8201
|% -0,76
|
|Frank
|15,3613
|15,4539
|% 0,14
|
|Riyal
|3,9284
|3,9481
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-37,33
|
|Altın Gr.
|900
|900
|-15,21
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-93,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-93,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-45,40
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-22,70
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,22
|-0,25
|
|B. Petrol
|99
|99
|-6,74
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Seans Raporu
18:05
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 01 artarak (% 0.45 ) 2, 240
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGI, SILVR, DAGHL, KSTUR, ACSEL, UFUK, GSDHO
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17:59
UFUK, GARAN, OZRDN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
SANEL, MEPET, EKGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
Bu seansda işlem gören 267 hisse senedinden 95 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 157 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem