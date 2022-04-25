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***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

25.04.2022 18:32
***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihraç edilmesi hakkında alınan karar gereği SPK'una bugün başvuru yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 21.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 25.04.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 21.04.2022 tarihinde alınan ve aynı tarihte KAP'da yatırımcılarımızın bilgisine sunulan karar gereğince ek'te yer alan başvuru formu eşliğinde bugün SPK'una başvuru yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru formu-pdf.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023603


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