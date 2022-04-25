***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihraç edilmesi hakkında alınan karar gereği SPK'una bugün başvuru yapılmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 21.04.2022İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 25.04.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 21.04.2022 tarihinde alınan ve aynı tarihte KAP'da yatırımcılarımızın bilgisine sunulan karar gereğince ek'te yer alan başvuru formu eşliğinde bugün SPK'una başvuru yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Başvuru formu-pdf.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023603BIST