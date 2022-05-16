***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.05.2022 22:20
***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihraç edilmesi hakkında alınan karar gereği SPK'una sunulan Başvuru Formu, Ortaklık Hakkı Vermeyen İhraç Belgesi ve eki hknd.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 21.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 25.04.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 21.04.2022 tarihinde alınan, aynı tarihte KAP'da yatırımcılarımızın bilgisine sunulan karar gereğince 25.04.2022 tarihinde SPK'una yapılan başvuru ekinde sunulan Başvuru Formu, Ortaklık Hakkı Vermeyen İhraç Belgesi ve ekinde güncelleme yapılmıştır. Güncellenen ilgili belgeler ekte paylaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu-Revize.pdf
EK: 2 Ortaklık hakkı vermeyen ihraç belgesi ve eki-Revize.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030713
BIST
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En Düşük
2.391
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|DAGHL
|22,00
|2.850.783
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,63
|88.505.453
|% 9,98
|
|IMASM
|35,26
|17.757.216
|% 9,98
|
|UFUK
|44,96
|2.668.895
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|22.644.861
|% 9,97
|
|GZNMI
|36,44
|73.770.297
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|2.522.079
|% -9,97
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|LIDFA
|5,04
|14.989.620
|% -9,84
|
|GENIL
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|250.028.156
|% -9,73
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|SKTAS
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|SAHOL
|19,23
|1.836.019.470
|% -0,31
|
|KRDMD
|14,91
|1.661.702.022
|% -4,85
|
|SISE
|19,30
|1.553.784.141
|% -2,08
|
|EKGYO
|2,62
|1.069.543.768
|% -2,60
|
|YKBNK
|4,34
|1.016.322.587
|% -4,62
|
|GARAN
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|2.190.708.687
|% -0,07
|
|KARSN
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|758.744.180
|% 2,06
|
|SKBNK
|1,13
|146.018.599
|% 3,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5400
|15,5417
|% 0,41
|
|Euro
|16,2243
|16,2563
|% 0,89
|
|Sterlin
|19,1054
|19,2012
|% 0,96
|
|Frank
|15,4560
|15,5491
|% 0,43
|
|Riyal
|4,1329
|4,1537
|% 0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|12,44
|
|Altın Gr.
|911
|911
|9,32
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,60
|21,63
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,81
|0,29
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|B. Petrol
|114
|114
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