***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihraç edilmesi hakkında alınan karar gereği SPK'una sunulan Başvuru Formu, Ortaklık Hakkı Vermeyen İhraç Belgesi ve eki hknd.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 21.04.2022İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 25.04.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 21.04.2022 tarihinde alınan, aynı tarihte KAP'da yatırımcılarımızın bilgisine sunulan karar gereğince 25.04.2022 tarihinde SPK'una yapılan başvuru ekinde sunulan Başvuru Formu, Ortaklık Hakkı Vermeyen İhraç Belgesi ve ekinde güncelleme yapılmıştır. Güncellenen ilgili belgeler ekte paylaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Başvuru Formu-Revize.pdfEK: 2 Ortaklık hakkı vermeyen ihraç belgesi ve eki-Revize.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030713BIST