***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
30.09.2022 18:12
***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.'nin, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan kredi derecelendirme süreci tamamlanmış olup, Uzun Vadeli Ulusal Notu ''A- (tr) / (Stabil Görünüm)" ve Kısa Vadeli Ulusal Notu "J2 (tr) / (Stabil Görünüm)" olarak teyid edilmiştir. Şirketimizin uluslararası notları Ülke notu ile sınırlandırılmıştır.
JCR tarafından belirlenen Ulusal Kredi Rating Notlarının hepsi, yatırım yapılabilir seviyedir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066400
BIST
18:053.180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 33,10
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
18:0518,5278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0220
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4511
18:0518,1362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0212
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0380
18:05993,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,60
|Açılış
|: 993,53
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|19,91
|432.635.320
|% 10,00
|
|CONSE
|4,51
|150.056.555
|% 10,00
|
|ESEN
|45,54
|109.923.489
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.497.996
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|2.580.354
|% 9,97
|
|KZBGY
|19,23
|313.531.783
|% -9,97
|
|CASA
|118,70
|1.003.134
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|SODSN
|22,48
|738.181
|% -7,34
|
|ENSRI
|19,10
|130.952.101
|% -6,74
|
|THYAO
|70,60
|3.439.050.750
|% 2,92
|
|SASA
|68,20
|2.632.502.744
|% 3,57
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|ASELS
|29,30
|1.886.650.163
|% -2,01
|
|ALARK
|58,75
|1.737.820.434
|% 4,35
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|EKGYO
|3,87
|1.553.347.174
|% 1,31
|
|ODAS
|6,34
|1.406.384.062
|% 6,73
|
|YKBNK
|7,07
|1.580.381.221
|% 0,57
|
|TSKB
|2,45
|497.237.732
|% -2,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5115
|18,5278
|% 0,12
|
|Euro
|18,1203
|18,1362
|% -0,12
|
|Sterlin
|20,5152
|20,6181
|% 0,03
|
|Frank
|18,7039
|18,8166
|% -0,99
|
|Riyal
|4,9156
|4,9402
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|6,41
|
|Altın Gr.
|994
|994
|5,78
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|77,00
|
|Tam
|6.670
|6.768
|36,00
|
|Yarım
|3.245
|3.308
|17,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.655
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,09
|19,12
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|0,20
|
|B. Petrol
|86,48
|86,48
|-0,70
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 3, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 42, 566.00 milyon TL de
-
17:58MEDTR
Yüzde 4.42 oranında artışla 25.06 lira fiyatla işlem gören hissede 720, 384 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 033, 038 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde 4.45 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 112, 733 adet işlem
-
17:55ESEN
Yüzde 8.84 oranında artışla 45.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 664 adet işlem