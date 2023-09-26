***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarErciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.'nin, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan kredi derecelendirme süreci tamamlanmış olup, Uzun Vadeli Ulusal Notu ''A- (tr) / (Stabil Görünüm)" ve Kısa Vadeli Ulusal Notu "J2 (tr) / (Stabil Görünüm)" olarak belirlenmiştir. Şirketimizin uluslararası notları Ülke notu ile sınırlandırılmıştır.JCR tarafından belirlenen Ulusal Kredi Rating Notlarının hepsi, yatırım yapılabilir seviyedir.Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197477BIST