***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2022 21:44
***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin hakim ortağı Erciyas Holding A.Ş.'nin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla KAP'da açıklanması için tarafımıza iletilen açıklaması aşağıda yer almaktadır :
''Hissedarı olduğumuz iştiraklerimizin ihracata yönelik büyüme taleplerini karşılamak adına, hakim ortağı bulunduğumuz Erciyas Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketi ("Erciyas Çelik Boru") (B) grubu paylarının 11.400.000 nominal adedi üzerine Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O lehine finansman tedarikinde teminat amaçlı rehin tesis edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur''
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072997
BIST
18:053.880
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 38,78
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.917
En Düşük
3.844
18:0518,5700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0145
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5538
18:0518,1877
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,1411
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,1383
18:05972,88
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -14,59
|Açılış
|: 972,96
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
972,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VERTU
|34,10
|163.484.355
|% 10,00
|
|GESAN
|149,60
|550.625.920
|% 10,00
|
|ESEN
|58,30
|421.530.982
|% 10,00
|
|BRYAT
|730,40
|109.106.157
|% 10,00
|
|PENTA
|585,60
|29.996.100
|% 9,99
|
|GLBMD
|10,85
|26.635.275
|% -9,28
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|AKFGY
|4,15
|344.993.541
|% -6,32
|
|KLKIM
|34,84
|145.244.793
|% -5,33
|
|AZTEK
|20,12
|144.899.353
|% -5,09
|
|THYAO
|97,40
|6.277.120.391
|% 0,15
|
|YKBNK
|9,73
|5.980.703.804
|% 3,62
|
|AKBNK
|15,71
|5.758.492.557
|% 4,11
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|ISCTR
|10,10
|4.551.636.552
|% 6,65
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|YKBNK
|9,73
|5.980.703.804
|% 3,62
|
|EKGYO
|4,45
|2.288.418.976
|% 1,37
|
|ISCTR
|10,10
|4.551.636.552
|% 6,65
|
|TSKB
|2,79
|1.052.707.406
|% 4,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5670
|18,5700
|% -0,08
|
|Euro
|18,1375
|18,1877
|% -0,77
|
|Sterlin
|20,7829
|20,8871
|% -0,95
|
|Frank
|18,4094
|18,5203
|% -1,15
|
|Riyal
|4,9266
|4,9514
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.629
|1.629
|-22,73
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-14,41
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.618
|6.714
|-50,00
|
|Yarım
|3.225
|3.282
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.642
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,49
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,03
|-0,18
|
|B. Petrol
|92,25
|92,25
|2,22
|
Seans Raporu
18:05
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17:59METRO
Yüzde 5.88 oranında artışla 1.44 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 829, 993 adet işlem
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17:58BNTAS
Yüzde 4.45 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 031, 578 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 3, 868 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 77, 490.00 milyon TL de
-
17:57TKNSA
Yüzde 8.44 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 194, 137 adet işlem
-
17:56ORGE
Yüzde 9.46 oranında artışla 19.79 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 745, 855 adet işlem