***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin hakim ortağı Erciyas Holding A.Ş.'nin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla KAP'da açıklanması için tarafımıza iletilen açıklaması aşağıda yer almaktadır :''Hissedarı olduğumuz iştiraklerimizin ihracata yönelik büyüme taleplerini karşılamak adına, hakim ortağı bulunduğumuz Erciyas Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketi ("Erciyas Çelik Boru") (B) grubu paylarının 11.400.000 nominal adedi üzerine Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O lehine finansman tedarikinde teminat amaçlı rehin tesis edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur''http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072997BIST