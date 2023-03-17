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***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.03.2023 20:30
***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

               Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki kararları almıştır
·                Şirketimizin Genel Müdürü Sayın Aşkın Özgür FİDANOĞLU Yönetim Kurulumuza vermis olduğu dilekçesinde  şirketimizin sürdürülebilirliği gereği, ardından gelen enerjilerinin ve tecrübelerinin optimumunda olan yeni neslin önünü açmak, yönetime etkin katılımlarını sağlamak, yürüttükleri görevlerinde tecrübelerini daha etkin sağlamak amacıyla emeklilik kararı aldığını iletmiştir.
·                Sayın Aşkın Özgür FİDANOĞLU'nun dilekçesinin kabulüyle beraber, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Kamil Emre ERCİYAS eşanlı olarak Genel Müdürlük görevini devralmıştır.
Bu vesile ile Şirketimiz üst yönetiminde aşağıdaki atamalar yapılmış olup, kendilerine başarılar diliyoruz :
·                Şirketimiz bünyesinde Bölge Satış Direktörü olarak görev alan Sayın Yasemin TAŞKINLAR'ın, Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (COO) pozisyonuna atanmasına,
·                Şirketimiz bünyesinde Bölge Satış Direktörü olarak görev alan Sayın Naile Duygu KOÇOĞLU'nun, Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CMO) pozisyonuna atanmasına,
Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Sn. Aşkın Özgür FİDANOĞLU'na, bugüne değin Şirketimize vizyonu ve tecrübesiyle pek çok yeni fırsatlar yaratması, başarılı ekip yönetimi ve örnek kişiliğiyle yeni nesillerin gelişimine yapmış olduğu değerli katkılarından ötürü teşekkür ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126054


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