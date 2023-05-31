***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2023 18:52
***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 31.05.2023 tarih ve 2023/18 sayılı kararı ile 31.05.2023 tarihi itibariyle, Mart 2008'den beri sürdürmekte olduğu Yönetim Kurulu üyeliğinden, ailevi yatırımlarını yönetmeye odaklanmak istediği için ayrılmayı talep eden Sayın Mehmet Burhan KARAÇAM'ın talebinin kabulüne, görevli olduğu komite üyeliğinden terkine, Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun mevcut süresi içerisinde görev yapmak üzere Sayın Teoman DOĞAN'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ve bu hususun ilk genel kurulda onaya sunulmasına, karar verilmiştir. Sayın Mehmet Burhan KARAÇAM'a Şirketimize vermiş olduğu değerli katkılardan ötürü teşekkür eder, hayatının bu yeni döneminde huzur ve mutluluklar dileriz. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155121
BIST
18:054.887
En Düşük
|Değişim
|: -1,30%
|| -64,44
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.951
|
4.868
En Yüksek
4.982
18:0520,7264
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,2309
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7000
|
21,0001
En Düşük
20,4442
18:0522,1580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1372
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
22,5298
En Düşük
22,0192
18:051.312,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 24,40
|Açılış
|: 1.312,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.287,91
|
1.322,93
En Düşük
1.285,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|33,88
|180.883.405
|% 10,00
|
|COSMO
|75,90
|11.354.395
|% 10,00
|
|GRTRK
|19,26
|197.220.239
|% 9,99
|
|KONKA
|36,34
|59.653.199
|% 9,99
|
|KOPOL
|44,12
|703.063.773
|% 9,97
|
|MARKA
|13,90
|8.150.571
|% -9,97
|
|VKFYO
|8,44
|87.447.406
|% -9,93
|
|ISKUR
|693.000,00
|2.073.600
|% -9,65
|
|KRGYO
|16,45
|28.279.235
|% -8,91
|
|GSRAY
|8,03
|562.554.242
|% -8,75
|
|THYAO
|143,80
|8.365.843.650
|% -2,18
|
|YKBNK
|10,20
|5.223.631.809
|% -0,68
|
|AKBNK
|15,80
|4.834.146.018
|% -3,48
|
|TOASO
|214,50
|4.811.225.287
|% 3,62
|
|GARAN
|26,78
|3.721.047.547
|% -3,11
|
|YKBNK
|10,20
|5.223.631.809
|% -0,68
|
|ISCTR
|11,15
|3.642.530.793
|% -3,88
|
|EKGYO
|7,11
|2.180.969.892
|% -3,92
|
|AKBNK
|15,80
|4.834.146.018
|% -3,48
|
|KOZAL
|23,02
|3.473.102.153
|% 7,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,7220
|20,7264
|% 1,13
|
|Euro
|22,1463
|22,1580
|% 0,62
|
|Sterlin
|25,6080
|25,7365
|% 1,26
|
|Frank
|22,6037
|22,7399
|% 0,59
|
|Riyal
|5,5097
|5,5373
|% 1,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.968
|8,46
|
|Altın Gr.
|1.312
|1.312
|24,56
|
|Cumhuriyet
|9.087
|9.224
|104,00
|
|Tam
|9.033
|9.281
|104,47
|
|Yarım
|4.430
|4.581
|25,00
|
|Çeyrek
|2.222
|2.297
|26,00
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,54
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|15,69
|15,71
|0,45
|
|B. Petrol
|73,33
|73,33
|-0,38
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLSYN
Yüzde -5.24 oranında düşüşle 3.98 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 259, 126 adet işlem
-
17:58KLSYN
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 224, 718 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, TCELL, EKGYO
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -71, 61 kaybederek (% -1.61 ) 4, 376
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEREL, COSMO, CVKMD, KOPOL, AVHOL, GRTRK, KONKA, YESIL