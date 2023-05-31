***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 31.05.2023 tarih ve 2023/18 sayılı kararı ile 31.05.2023 tarihi itibariyle, Mart 2008'den beri sürdürmekte olduğu Yönetim Kurulu üyeliğinden, ailevi yatırımlarını yönetmeye odaklanmak istediği için ayrılmayı talep eden Sayın Mehmet Burhan KARAÇAM'ın talebinin kabulüne, görevli olduğu komite üyeliğinden terkine, Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun mevcut süresi içerisinde görev yapmak üzere Sayın Teoman DOĞAN'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ve bu hususun ilk genel kurulda onaya sunulmasına, karar verilmiştir. Sayın Mehmet Burhan KARAÇAM'a Şirketimize vermiş olduğu değerli katkılardan ötürü teşekkür eder, hayatının bu yeni döneminde huzur ve mutluluklar dileriz. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155121BIST