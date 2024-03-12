***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.03.2024 19:37
***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevlerini yürüten Hale Çırak şirketimizden ayrılmıştır. Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği görevi için II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde gerekli çalışmaları başlatmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258214
BIST
'
18:059.069
En Düşük
|Değişim
|: -0,69%
|| -62,79
|Açılış
|: 9.148
|
|Önceki Kapanış
|: 9.132
|
8.986
En Yüksek
9.193
18:0532,0497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0282
|Açılış
|: 32,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0400
|
32,5266
En Düşük
31,9669
18:0535,0961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0829
|Açılış
|: 35,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,5729
En Düşük
34,9547
18:052.222,10
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -24,85
|Açılış
|: 2.222,10
|
|Önceki Kapanış
|: 2.246,94
|
2.256,86
En Düşük
2.217,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|JANTS
|231,10
|39.562.240
|% 10,00
|
|SAMAT
|58,85
|349.695.240
|% 10,00
|
|DGATE
|54,45
|115.042.005
|% 10,00
|
|BASCM
|14,85
|7.659.794
|% 10,00
|
|BANVT
|183,70
|168.842.313
|% 10,00
|
|MMCAS
|15,07
|2.864.671
|% -9,98
|
|FONET
|35,00
|20.793.290
|% -9,98
|
|DERIM
|31,76
|37.975.991
|% -9,98
|
|CUSAN
|26,60
|89.301.927
|% -9,95
|
|CMENT
|574,50
|28.627.517
|% -9,95
|
|THYAO
|275,50
|9.042.285.465
|% -1,87
|
|EREGL
|45,28
|6.757.063.193
|% -1,09
|
|ISCTR
|11,07
|4.443.106.746
|% 2,88
|
|TUPRS
|165,80
|3.947.096.682
|% -0,90
|
|OBAMS
|47,50
|3.911.457.332
|% -9,35
|
|ISCTR
|11,07
|4.443.106.746
|% 2,88
|
|AKFGY
|2,85
|825.724.883
|% 5,56
|
|ZOREN
|5,17
|1.083.368.454
|% -1,71
|
|EKGYO
|10,77
|2.052.014.659
|% -3,15
|
|YKBNK
|23,30
|3.514.012.177
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0396
|32,0497
|% 0,09
|
|Euro
|35,0462
|35,0961
|% 0,24
|
|Sterlin
|41,7920
|42,0015
|% -1,00
|
|Frank
|37,2124
|37,3990
|% -0,89
|
|Riyal
|8,7126
|8,7563
|% -0,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,07
|24,11
|% 0,66
|
|Platin
|923,18
|924,66
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.034,16
|1.037,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,96
|81,96
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.153,59
|2.153,80
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MEPET
Yüzde -6.19 oranında düşüşle 12.57 lira fiyatla işlem gören hissede 533, 844 adet işlem
-
17:58YYLGD
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 13.62 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 190, 141 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 9, 032 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 90, 141.00 milyon TL de
-
17:57HUNER
Yüzde -5.67 oranında düşüşle 7.16 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 508, 194 adet işlem
-
17:56SEYKM
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 6.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 737, 709 adet işlem