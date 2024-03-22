***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.03.2024 21:14
***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin % 20 iştiraki olan Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları Anonim Şirketi 22.03.2024 tarihinde tam bölünme yöntemi ile yeni kurulan iki şirkete bölünmüştür. Yeni kurulan şirketlerin unvanları Erciyas Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Erciyas Rail Raylı Ulaşım Araçları Sanayi A.Ş.'dir. Tam bölünme ile yeni kurulan iki anonim şirketteki ortaklık yapısı aynen muhafaza edilecek olup, Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.'nin her iki şirkette de %20 olacak şekilde iştirak durumu devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261703
BIST
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18:059.112
En Düşük
|Değişim
|: -0,32%
|| -29,20
|Açılış
|: 9.162
|
|Önceki Kapanış
|: 9.141
|
9.081
En Yüksek
9.223
18:0532,0184
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0068
|Açılış
|: 32,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7400
|
32,2123
En Düşük
31,8778
18:0534,6688
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,2072
|Açılış
|: 35,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
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35,0445
En Düşük
34,5306
18:052.223,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -19,84
|Açılış
|: 2.223,13
|
|Önceki Kapanış
|: 2.242,97
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2.260,11
En Düşük
2.219,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEKAG
|66,55
|110.677.669
|% 10,00
|
|GOLTS
|407,00
|539.419.610
|% 10,00
|
|AZTEK
|118,80
|173.392.076
|% 10,00
|
|DESPC
|63,80
|54.599.931
|% 10,00
|
|BERA
|19,82
|686.121.670
|% 9,99
|
|ENSRI
|33,30
|195.237.838
|% -10,00
|
|KSTUR
|8.370,00
|22.100.730
|% -10,00
|
|PEKGY
|15,68
|945.553.762
|% -9,99
|
|ULUFA
|12,51
|108.337.548
|% -9,94
|
|MAKIM
|52,70
|89.169.244
|% -9,91
|
|THYAO
|291,25
|13.055.341.874
|% 2,01
|
|YKBNK
|26,64
|5.342.349.153
|% 2,54
|
|ISCTR
|11,02
|4.621.958.643
|% -1,17
|
|AKBNK
|45,82
|4.031.331.852
|% 1,73
|
|VESTL
|83,00
|3.876.284.838
|% -3,26
|
|ISCTR
|11,02
|4.621.958.643
|% -1,17
|
|YKBNK
|26,64
|5.342.349.153
|% 2,54
|
|ZOREN
|5,27
|1.003.255.188
|% -3,48
|
|EKGYO
|10,03
|1.481.207.104
|% -4,57
|
|PETKM
|22,94
|3.137.013.386
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9806
|31,9890
|% -0,11
|
|Euro
|34,5978
|34,7034
|% -0,49
|
|Sterlin
|41,0948
|41,3007
|% -0,56
|
|Frank
|36,3151
|36,4971
|% -0,16
|
|Riyal
|8,7028
|8,7464
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,65
|24,69
|% 0,66
|
|Platin
|895,63
|896,96
|% 0,66
|
|Paladyum
|991,72
|994,49
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,47
|85,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.162,35
|2.162,67
|% 0,66
|