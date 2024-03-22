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***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.03.2024 21:14
***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin % 20 iştiraki olan Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları Anonim Şirketi 22.03.2024 tarihinde tam bölünme yöntemi ile yeni kurulan iki şirkete bölünmüştür.  Yeni kurulan şirketlerin unvanları Erciyas Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Erciyas  Rail Raylı Ulaşım Araçları Sanayi A.Ş.'dir.    Tam bölünme ile yeni kurulan iki anonim şirketteki ortaklık yapısı aynen muhafaza edilecek olup, Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.'nin her iki şirkette de %20 olacak şekilde iştirak durumu devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261703


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