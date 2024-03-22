***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin % 20 iştiraki olan Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları Anonim Şirketi 22.03.2024 tarihinde tam bölünme yöntemi ile yeni kurulan iki şirkete bölünmüştür. Yeni kurulan şirketlerin unvanları Erciyas Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Erciyas Rail Raylı Ulaşım Araçları Sanayi A.Ş.'dir. Tam bölünme ile yeni kurulan iki anonim şirketteki ortaklık yapısı aynen muhafaza edilecek olup, Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.'nin her iki şirkette de %20 olacak şekilde iştirak durumu devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261703BIST