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***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.05.2023 18:53
***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
KAMİL EMRE ERCİYAS Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 31.12.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı Erciyas Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekili, RC Endüstri Ulaşım Araçları Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Briza Rüzgar Elektrik Üretim San.Ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Bimaş Bisiklet Motosiklet San.Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Argaios Tur.Yat.Tic.A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Peri Partners Dij.Hab.İlet.Ve Bil.Plat.Hiz.San.Ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Brise Elektrik Üretim San.Ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Erciyas Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Glober Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Usersdot Teknoloji Ve Danişmanlik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Wastespresso Atik Yönetimi Ve Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 11.48 A Bağımsız Üye Değil -
YILMAZ BAĞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 31.12.2021 İcrada Görevli - Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Erciyas Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Erciyas Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 A Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
HAKAN AVDAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 31.12.2021 İcrada Görevli Değil - Atlas Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi-Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
AHMET FATİH TAMAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 31.12.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Erciyas Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi, Erciyas Vagon Ve Ulaşım Araçları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat Ve Teknik A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi, Erateks Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi, Asv Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi, Özyaşar Tel Ve Galvanizleme Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye, Denetim Komitesii-Üye
KAMİL BİLGE ERCİYAS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 28.06.2022 İcrada Görevli Değil Hayır 11.48 A Bağımsız Üye Değil - -
TEOMAN DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 31.05.2023 İcrada Görevli Değil - Erciyas Holding A.Ş. ve RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 B Bağımsız Üye Değil - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155122


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