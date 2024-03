***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviKAMİL EMRE ERCİYAS Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 31.12.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ERCİYAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ – Yönetim Kurulu Üyesi ERCİYAS VAGON VE ULAŞIM ARAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ - Yönetim Kurulu Üyesi BİMAŞ BİSİKLET MOTOSİKLET SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – Yönetim Kurulu Üyesi USERSDOT TEKNOLOJİ VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ - Yönetim Kurulu Üyesi ERCİYAS ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ – Yönetim Kurulu Üyesi WASTESPRESSO ATIK YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ – Yönetim Kurulu Üyesi RC ENDÜSTRİ ULAŞIM ARAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ – Yönetim Kurulu Başkanı GLOBER LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ – Yönetim Kurulu Üyesi BRİSE ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – Yönetim Kurulu Üyesi PERİ PARTNERS SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ – Yönetim Kurulu Üyesi BRİZA RÜZGAR ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – Yönetim Kurulu Üyesi RC ULAŞIM ARAÇLARI YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – Yönetim Kurulu Başkanı Evet 11.48 A Bağımsız Üye Değil -YILMAZ BAĞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 31.12.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği ERCİYAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ – Yönetim Kurulu Üyesi ERCİYAS ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ – Yönetim Kurulu Üyesi GLOBER LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ – Yönetim Kurulu Üyesi ARGAİOS TURİZM YATÇILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – Yönetim Kurulu Üyesi BRİSE ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 A Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi-ÜyeHAKAN AVDAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 31.12.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Atlas Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi-Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan,Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiAHMET FATİH TAMAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 31.12.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ERCİYAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ – Yönetim Kurulu Üyesi ERCİYAS VAGON VE ULAŞIM ARAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ - Yönetim Kurulu Üyesi Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik AŞ - Yönetim Kurulu Üyesi Erateks Tekstil San ve Tic AŞ - Yönetim Kurulu Üyesi Özyaşar Tel ve Galvanizleme AŞ - Yönetim Kurulu Üyesi Akçelik Demir Çelik San ve Tic AŞ - Yönetim Kurulu Üyesi Al-kor Makina Kalıp San ve Tic AŞ - Yönetim Kurulu Üyesi Çukurova Mühendislik AŞ - Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Sanayi Odası Belgelendirme AŞ - Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Sanayi Odası Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme AŞ - Yönetim Kurulu Üyesi Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler AŞ – YK Danışmanı Evet 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye, Denetim Komitesii-ÜyeKAMİL BİLGE ERCİYAS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 28.06.2022 İcrada Görevli Değil - BİMAŞ BİSİKLET MOTOSİKLET SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 11.48 A Bağımsız Üye Değil - -TEOMAN DOĞAN 31.05.2023 İcrada Görevli - ERCİYAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ – Yönetim Kurulu Üyesi RC ENDÜSTRİ ULAŞIM ARAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ – Yönetim Kurulu Üyesi RC ULAŞIM ARAÇLARI YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 B Bağımsız Üye Değil - -Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiBriza Rüzgar Elek. Üret. San. ve Tic. A.Ş. Elektrik Üretimi 31800000 31800000 TRY 100 Bağlı ortaklıkErciyas Vagon ve Ulaşım Araçları A.Ş. Vagon Üretimi 100000 20000 TRY 20 İştirakErciyas Hyperloop Teknoloji Sanayi Anonim Şirketi Çelikten/demirden yapılmış tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçalarının imalatı 250000 137500 TRY 55 Bağlı ortaklık