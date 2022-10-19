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***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

19.10.2022 21:36
***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
19/10/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket cirosuna olumlu katkısı beklenmektedir.
Açıklamalar

Şirketimiz yurtdışından fazlar halinde gerçekleştirilecek boru hatları projelerinin yaklaşık 55.200.000 USD tutarındaki ilk fazlarının boru üretimi ve ihracatına ilişkin siparişlerini almıştır. Söz konusu siparişlerin kamuoyunun bilgisine sunulması, alınan siparişin devamı ve Şirketimiz'in pazardaki rekabetçi konumunun korunması için, Şirketimiz'in ve Şirketimiz ile birlikte ortaklarımızın meşru çıkarlarının zarar görmemesi, yatırımcıların yanıltılmaması ve spekülatif haberlerin/yorumların önüne geçilmesi ve bu sayede Şirket ve yatırımcıların haklarının korunması, piyasanın güven ve şeffaflık içerisinde yürümesini teminen, SPK'nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ıncı maddesi kapsamında içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir. İşbu açıklama erteleme sebeplerinin ortadan kalkması üzerine yapılmaktadır. 
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072996


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