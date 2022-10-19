***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih19/10/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirket cirosuna olumlu katkısı beklenmektedir.AçıklamalarŞirketimiz yurtdışından fazlar halinde gerçekleştirilecek boru hatları projelerinin yaklaşık 55.200.000 USD tutarındaki ilk fazlarının boru üretimi ve ihracatına ilişkin siparişlerini almıştır. Söz konusu siparişlerin kamuoyunun bilgisine sunulması, alınan siparişin devamı ve Şirketimiz'in pazardaki rekabetçi konumunun korunması için, Şirketimiz'in ve Şirketimiz ile birlikte ortaklarımızın meşru çıkarlarının zarar görmemesi, yatırımcıların yanıltılmaması ve spekülatif haberlerin/yorumların önüne geçilmesi ve bu sayede Şirket ve yatırımcıların haklarının korunması, piyasanın güven ve şeffaflık içerisinde yürümesini teminen, SPK'nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ıncı maddesi kapsamında içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir. İşbu açıklama erteleme sebeplerinin ortadan kalkması üzerine yapılmaktadır.Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072996BIST