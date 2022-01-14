***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün tarihli toplantısında1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II-17.1) ("Tebliğ") yer alan hükümler doğrultusundaa) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin aşağıda belirtilen üç üyeden oluşmasına ve Tebliğ'de açıklanan aday gösterme komitesi ve ücret komitesi görevlerini de yerine getirmesineKomite Başkanı :Ahmet Fatih TAMAYBağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiKomite Üyesi :Yaşar TAŞKIRANYönetim Kurulu Başkan VekiliKomite Üyesi :Şeniz Günal TURGANŞirket Finans Grup Başkanı/Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisib) Denetimden Sorumlu Komitenin bağımsız iki yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasınaKomite Başkanı :Hakan AVDANBağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiKomite Üyesi :Ahmet Fatih TAMAYBağımsız Yönetim Kurulu Üyesic) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin ise dört yönetim kurulu üyesi ve iki yöneticiden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasınaKomite Başkanı :Hakan AVDANBağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiKomite Üyesi :Ahmet Fatih TAMAYBağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiKomite Üyesi :M. Burhan KARAÇAMYönetim Kurulu ÜyesiKomite Üyesi :Yılmaz BAĞYönetim Kurulu ÜyesiKomite Üyesi :Coşkun KILIÇİcra Kurulu ÜyesiKomite Üyesi :Mehmet YALÇINŞirketler Grubu Finans Grup Başkanı2) Anılan komitelerin görev alanları ve çalışma esaslarının ekte yer alan şekilde belirlenmesine ve yukarıdaki hususların ilgili mevzuat uyarınca kamuya açıklanması hususlarınaKatılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994427BIST