Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

14.01.2022 20:12
***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün tarihli toplantısında
1)      Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II-17.1) ("Tebliğ") yer alan hükümler doğrultusunda
a)       Kurumsal Yönetim Komitesi'nin aşağıda belirtilen üç üyeden oluşmasına ve Tebliğ'de açıklanan aday gösterme komitesi ve ücret komitesi görevlerini de yerine getirmesine
 
    Komite Başkanı                :
    Ahmet Fatih TAMAY
    Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

    Komite Üyesi                    :
    Yaşar TAŞKIRAN
    Yönetim Kurulu Başkan Vekili

    Komite Üyesi                    : 
    Şeniz Günal TURGAN
    Şirket Finans Grup Başkanı/Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

 
b)      Denetimden Sorumlu Komitenin bağımsız iki yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına
 
    Komite Başkanı                 :
    Hakan AVDAN
    Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

    Komite Üyesi                      :
    Ahmet Fatih TAMAY
    Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

 
c)       Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin ise dört yönetim kurulu üyesi ve iki yöneticiden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına
 
    Komite Başkanı                :
    Hakan AVDAN
    Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

    Komite Üyesi                    : 
    Ahmet Fatih TAMAY
    Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

    Komite Üyesi                    :
    M. Burhan KARAÇAM
    Yönetim Kurulu Üyesi

    Komite Üyesi                    :
    Yılmaz BAĞ
    Yönetim Kurulu Üyesi

    Komite Üyesi                    :
    Coşkun KILIÇ
    İcra Kurulu Üyesi

    Komite Üyesi                    :
    Mehmet YALÇIN
    Şirketler Grubu Finans Grup Başkanı

 
2)      Anılan komitelerin görev alanları ve çalışma esaslarının ekte yer alan şekilde belirlenmesine ve yukarıdaki hususların ilgili mevzuat uyarınca kamuya açıklanması hususlarına
Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
                                  
 Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994427


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.073
Değişim :  0,11% |  2,28
Açılış :  2.071  
Önceki Kapanış :  2.071  
En Yüksek
2.081 En Düşük
2.049
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QNBFL 97,35 1.465.060 % 10,00  
PEGYO 1,32 29.212.179 % 10,00  
DOAS 50,00 197.446.001 % 9,99  
PKENT 350,60 28.638.161 % 9,99  
QNBFB 43,62 1.125.352 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4602 13,5103 % -0,53  
Euro 15,3545 15,4186 % -1,05  
Sterlin 18,3708 18,4629 % -0,97  
Frank 14,7014 14,7899 % -0,93  
Riyal 3,5827 3,6007 % -0,69  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.817 1.817 -5,02  
Altın Gr. 789 790 -5,75  
Cumhuriyet 5.274 5.353 -13,00  
Tam 5.248 5.381 -12,92  
Yarım 2.537 2.603 -6,24  
Çeyrek 1.272 1.302 -3,12  
Gümüş.Ons 22,90 22,92 -0,16  
Gümüş Gr. 9,95 9,96 -0,13  
B. Petrol 85,91 85,91 1,44  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru