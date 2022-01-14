***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
14.01.2022 20:12
***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün tarihli toplantısında
1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II-17.1) ("Tebliğ") yer alan hükümler doğrultusunda
a) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin aşağıda belirtilen üç üyeden oluşmasına ve Tebliğ'de açıklanan aday gösterme komitesi ve ücret komitesi görevlerini de yerine getirmesine
Komite Başkanı :
Ahmet Fatih TAMAY
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Komite Üyesi :
Yaşar TAŞKIRAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Komite Üyesi :
Şeniz Günal TURGAN
Şirket Finans Grup Başkanı/Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
b) Denetimden Sorumlu Komitenin bağımsız iki yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına
Komite Başkanı :
Hakan AVDAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Komite Üyesi :
Ahmet Fatih TAMAY
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
c) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin ise dört yönetim kurulu üyesi ve iki yöneticiden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına
Komite Başkanı :
Hakan AVDAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Komite Üyesi :
Ahmet Fatih TAMAY
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Komite Üyesi :
M. Burhan KARAÇAM
Yönetim Kurulu Üyesi
Komite Üyesi :
Yılmaz BAĞ
Yönetim Kurulu Üyesi
Komite Üyesi :
Coşkun KILIÇ
İcra Kurulu Üyesi
Komite Üyesi :
Mehmet YALÇIN
Şirketler Grubu Finans Grup Başkanı
2) Anılan komitelerin görev alanları ve çalışma esaslarının ekte yer alan şekilde belirlenmesine ve yukarıdaki hususların ilgili mevzuat uyarınca kamuya açıklanması hususlarına
Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994427
BIST