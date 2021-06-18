***EREGL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.06.2021 15:04
***EREGL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EREGL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EREGL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943044
BIST
17:381.394
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -19,91
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.391
17:388,7224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0031
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7484
En Düşük
8,6544
17:3810,3564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0411
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
17:38498,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,20
|Açılış
|: 498,64
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler17:36
|IDGYO
|6,05
|1.387.217
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.316.341
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.918.628
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|20.687.215
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|11.081.074
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|861.992
|% -9,84
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|ATATP
|23,70
|48.211.524
|% -5,80
|
|THYAO
|14,50
|1.373.565.953
|% -1,09
|
|EKGYO
|2,07
|896.633.207
|% -2,36
|
|GARAN
|8,18
|775.318.929
|% -0,12
|
|EREGL
|17,90
|647.561.888
|% -4,33
|
|KRDMD
|6,83
|512.258.748
|% -4,74
|
|EKGYO
|2,07
|896.633.207
|% -2,36
|
|YKBNK
|2,15
|330.096.152
|% -0,92
|
|THYAO
|14,50
|1.373.565.953
|% -1,09
|
|GARAN
|8,18
|775.318.929
|% -0,12
|
|IHLGM
|1,17
|95.306.424
|% -3,31
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7158
|8,7170
|% -0,03
|
|Euro
|10,3477
|10,3528
|% -0,43
|
|Sterlin
|12,0415
|12,1019
|% -0,53
|
|Frank
|9,4387
|9,4956
|% -0,25
|
|Riyal
|2,3223
|2,3340
|% 0,18
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|5,07
|
|Altın Gr.
|498
|498
|0,80
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|13,00
|
|Tam
|3.288
|3.375
|11,50
|
|Yarım
|1.589
|1.632
|5,56
|
|Çeyrek
|797
|816
|2,78
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,05
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,02
|
|B. Petrol
|73,67
|73,67
|0,57
|
Seans Raporu
17:36
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17:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 23 kaybederek (% -1.46 ) 1, 503
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