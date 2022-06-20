***EREGL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.06.2022 16:00
***EREGL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EREGL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038253
BIST
17:462.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 3,34
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.511
17:4617,3391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0141
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
17:4618,2754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0899
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
17:461.024,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,44
|Açılış
|: 1.024,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler17:44
|EGEEN
|2.205,50
|193.119.149
|% 10,00
|
|ORMA
|31,46
|642.256
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|3.822.218
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|3.825.041
|% 9,98
|
|ULUSE
|167,60
|29.620.491
|% 9,97
|
|BRKO
|1,35
|1.699.842
|% -6,25
|
|ISDMR
|23,62
|150.034.692
|% -5,90
|
|DOBUR
|44,74
|1.075.268
|% -5,25
|
|YONGA
|19,90
|148.174
|% -4,78
|
|HUBVC
|8,16
|18.499.364
|% -4,56
|
|THYAO
|50,75
|6.942.828.541
|% 5,33
|
|EREGL
|27,74
|4.425.808.712
|% -3,81
|
|SISE
|22,28
|1.729.799.300
|% 1,74
|
|SASA
|45,40
|1.526.249.572
|% -1,39
|
|TUPRS
|260,40
|1.153.713.258
|% -2,98
|
|ODAS
|3,10
|912.787.525
|% 5,80
|
|YKBNK
|4,88
|929.982.136
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,06
|715.419.970
|% 2,53
|
|EREGL
|27,74
|4.425.808.712
|% -3,81
|
|THYAO
|50,75
|6.942.828.541
|% 5,33
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3288
|17,3358
|% 0,06
|
|Euro
|18,2573
|18,2749
|% 0,49
|
|Sterlin
|21,1618
|21,2680
|% 0,23
|
|Frank
|17,8470
|17,9545
|% 0,37
|
|Riyal
|4,6063
|4,6294
|% 0,06
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|-1,14
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|6.807
|6.910
|-17,00
|
|Tam
|6.789
|6.901
|-65,00
|
|Yarım
|3.333
|3.375
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.687
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,63
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,05
|-0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,09
|
Seans Raporu
17:44
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