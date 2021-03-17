***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.03.2021 20:12
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
17.03.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 17.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi dikkate alınarak, Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıkları'nın 2021 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu)'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918910
BIST
18:051.562
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424,59
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUHOL
|3,63
|21.159.213
|% 10,00
|
|SEYKM
|37,18
|36.627.457
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|160.127.778
|% 9,99
|
|LUKSK
|68,25
|21.586.853
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|549.765.722
|% 9,98
|
|DAGI
|2,87
|43.379.888
|% -9,46
|
|PAMEL
|28,20
|4.934.024
|% -7,54
|
|TACTR
|25,10
|656.123
|% -7,04
|
|ETILR
|5,60
|3.458.774
|% -6,98
|
|ACSEL
|23,30
|13.558.914
|% -6,73
|
|SISE
|7,94
|1.847.743.100
|% 1,66
|
|GARAN
|8,75
|1.495.823.939
|% -1,24
|
|THYAO
|14,55
|1.311.067.829
|% -1,29
|
|SASA
|45,02
|1.039.385.676
|% 2,79
|
|KARSN
|4,40
|974.981.600
|% 3,04
|
|EKGYO
|2,18
|590.450.303
|% -3,11
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|SISE
|7,94
|1.847.743.100
|% 1,66
|
|KARSN
|4,40
|974.981.600
|% 3,04
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|GSRAY
|4,42
|842.169.629
|% 6,76
|
|YKBNK
|2,69
|515.641.650
|% -0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,4930
|7,5013
|% 0,22
|
|Euro
|8,9796
|8,9903
|% 0,75
|
|Sterlin
|10,4703
|10,5228
|% 0,95
|
|Frank
|8,1316
|8,1806
|% 0,83
|
|Riyal
|2,0031
|2,0132
|% 0,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.749
|1.749
|17,21
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|Altın Gr.
|422
|423
|5,63
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|-5,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|-6,42
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|-3,10
|
|Çeyrek
|670
|686
|-1,55
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,41
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,13
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|B. Petrol
|68,01
|68,01
|-0,38
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