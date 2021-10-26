***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor









***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 43.060.307 21.936.023 18.262.741 8.152.865Satışların Maliyeti14 -26.789.372 -18.444.861 -11.028.836 -6.727.901TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.270.935 3.491.162 7.233.905 1.424.964BRÜT KAR (ZARAR)16.270.935 3.491.162 7.233.905 1.424.964Genel Yönetim Giderleri15 -429.693 -348.434 -20.449 -12.586 -6.995Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 164.848 594.158 43.927 258.353Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -126.060 -108.802 -40.790 -37.843ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.601.696 3.415.656 6.985.627 1.458.902Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14.009 155.798 5.255 148.784Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-15.606 -40.844 205 -1.778Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 4.425 3.104 5.725 -5.673FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI).677 7.052.507 1.555.715Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri12 -5.113.890 -1.955.455 -1.840.180 -933.351Dönem Vergi (Gideri) Geliri-4.682.162 -1.589.921 -1.896.705 -689.616Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-431.728 -365.534 56.525 -243.735SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.262.795 1.549.222 5.212.327 622.364DÖNEM KARI (ZARARI)11.262.795 1.549.222 5.212.327 622.364Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar459.014 99.613 209.701 40.756Ana Ortaklık Payları10.803.781 1.449.609 5.002.626 581.608Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 3,08679457 0,41417400 1,42932171 0,16617371Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 3,08679457 0,41417400 1,42932171 0,16617371Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.027.960 5.432.084Dönem Karı (Zararı)11.262.795 1.549.222Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)11.262.795 1.549.222Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.185.308 2.782.812Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6/14/15 1.325.825 1.049.722Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-37.185 20.973Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmelerı (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 57.634 40.115Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-204.969 -16.506Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -365.837 -302.622Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 226.980 295.248Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri15 0 7.076Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-66.112 -16.208Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-133.692 -286.779Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-139.235 -30.082Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler16 -139.235 -30.082Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5 -4.425 -3.104Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 5.113.890 1.955.455Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer DüzeltmelerDuran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler13.762 -106.090Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler13.762 -106.090İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.976.617 2.341.208Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.954.012 759.774İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)144.578 -33.012İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.098.590 792.786Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.618 -24.705İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.618 -24.705Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)-221.660 -19.551Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.971.620 1.633.238Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-16.906 -155.871Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler146.327 -570.655İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-38.726 -22.502İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)185.053 -548.153Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-330.867 233.335İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-330.867 233.335Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)391.731 -25.664İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-12.992 511.307Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-170.989 110.280Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)157.997 401.027Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.471.486 6.673.242Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -51.807 -49.814Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler9 -56.331 -62.158Vergi İadeleri (Ödemeleri)12 -3.335.388 -1.129.186YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.203.518 -1.901.936Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit GirişleriBağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları2.9 -2.096.850 0İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 13.333İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri70.000 79.700Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-38.410 -42.810Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12.181 156.916Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12.181 156.916Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.330.789 -1.454.086Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -2.313.839 -1.451.082Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -16.950 -3.004Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıVerilen Nakit Avans ve Borçlar-826.042 -657.152İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-30.222 0Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-795.820 -657.152Alınan Temettüler5 6.392 2.163FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.657.783 598.692Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6.880.781 5.737.822Kredilerden Nakit Girişleri6.880.781 5.737.822İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.295.930 -4.111.484Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.745.930 -4.111.484İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-550.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-48.576 -45.916Ödenen Temettüler-6.365.677 -815.724Ödenen Faiz-225.478 -251.203Alınan Faiz397.097 232.733Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -147.536YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-833.341 4.128.840Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi310.597 638.161NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-522.744 4.767.001DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.510.993 10.577.931DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.988.249 15.344.932Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri12.995.238 13.542.177Finansal Yatırımlar9.714 39.048Ticari Alacaklar6.905.911 3.827.829İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 168.671 258.985İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6.737.240 3.568.844Diğer Alacaklar52.211 46.520İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 5.231 10.892İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar46.980 35.628Türev Araçlar266.935 37.510Stoklar4 18.550.243 10.106.678Peşin Ödenmiş Giderler262.251 132.990İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 11.550 280İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler250.701 132.710Diğer Dönen Varlıklar1.114.464 774.490ARA TOPLAM40.156.967 28.507.242TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR40.156.967 28.507.242DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar328 199Diğer Alacaklar55.045 39.325İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 31.317 28.458İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar23.728 10.867Türev Araçlar94 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 275.041 229.956Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller439.390 368.168Maddi Duran Varlıklar6 33.140.315 26.061.836Kullanım Hakkı Varlıkları426.860 317.644Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.622.532 410.715Şerefiye7 1.124.194 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 1.498.338 410.715Peşin Ödenmiş Giderler2.619.808 1.776.075İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 808.388 643.367İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.811.420 1.132.708Ertelenmiş Vergi Varlığı12 148.199 72.311Diğer Duran Varlıklar279.521 210.441T 3.879.004 1.193.496İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.879.004 1.193.496Banka Kredileri8 3.879.004 1.193.496Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.618.132 2.592.032İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.618.132 2.592.032Banka Kredileri8 2.566.061 1.988.924Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 52.071 40.415İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları8 0 562.693Ticari Borçlar4.858.333 3.766.949İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 120.410 131.336İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.737.923 3.635.613Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 228.632 197.296Diğer Borçlar165.875 131.885Türev Araçlar333.939 59.582Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)962.860 542.194Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12 1.883.489 536.715Kısa Vadeli Karşılıklar9 273.706 253.624Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler97.332 160.339ARA TOPLAM15.301.302 9.434.112TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.301.302 9.434.112UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.671.628 2.812.743İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.671.628 2.812.743Banka Kredileri8 4.396.741 2.574.623Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 274.887 238.120İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları8 0 0Türev Araçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar1.238.704 968.136Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 1.238.704 968.136Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü12 5.128.344 3.655.488Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.020 1.857TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.040.696 7.438.224TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER26.341.998 16.872.336ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar52.076.639 39.809.427Ödenmiş Sermaye13 3.500.000 3.500.000Sermaye Düzeltme Farkları156.613 156.613Geri Alınmış Paylar (-)-116.232 -116.232Paylara İlişkin Primler (İskontolar)106.447 106.447Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17.263.191 13.067.766Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-101.223 -37.740Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)95.172 77.866Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-196.395 -115.606Yabancı Para Çevrim Farkları17.364.414 13.105.506Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)867.800 241.213Yabancı Para Çevrim Farkları902.902 256.694Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-35.102 -15.481Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-35.102 -15.481Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.628.583 3.597.448Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14.866.456 15.947.079Net Dönem Karı veya Zararı10.803.781 3.309.093Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.745.463 1.312.149TOPLAM ÖZKAYNAKLAR53.822.102 41.121.576TOPLAM KAYNAKLAR80.164.100 57.993.912Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 156.613 -116.232 106.447 58.952 -102.008 -43.056 12.365.096 12.322.040 5.463.762 6.474 6.474 5.470.236 3.485.761 2.057.906 3.316.527 5.374.433 30.299.298 948.177 31.247.475Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2.5 -3.018.598 -3.018.598 -5.127.411 -5.127.411 8.146.009 8.146.009 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler3.204.840 -3.316.527 -111.687 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.356 0 -69.331 0 -45.975 0 0 0 6.453.048 0 6.407.073 2.849.227 -2.872 0 0 -2.872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.846.355 0 0 0 0 0 1.449.609 1.449.609 10.703.037 363.619 11.066.656Dönem Karı (Zararı)1.449.609 1.449.609 1.449.609 99.613 1.549.222Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)23.356 -69.331 -45.975 6.453.048 6.407.073 2.849.227 -2.872 -2.872 2.846.355 9.253.428 264.006 9.517.434Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-780.198 -780.198 -780.198 -35.761 -815.959Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.1 -1.892.322 -1.892.322 -2.441.834 -2.441.834 4.334.156 4.334.156 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 156.613 0 0 0 -116.232 0 106.447 0 0 0 0 16.962.713 1.449.609 18.412.322 40.222.137 1.276.035 41.498.172Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 156.613 -116.232 106.447 77.866 -115.606 -37.740 17.198.251 17.160.511 7.628.480 -15.481 -15.481 7.612.999 3.597.448 4.482.548 3.309.093 7.791.641 39.809.427 1.312.149 41.121.576Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2.5 -4.092.745 -4.092.745 -7.371.786 -7.371.786 11.464.531 11.464.531 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.031.135 2.277.958 -3.309.093 -1.031.135 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.306 0 -80.789 0 -63.483 0 0 0 4.976.532 0 4.913.049 2.845.505 -19.621 0 0 -19.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.825.884 0 0 0 0 0 10.803.781 10.803.781 18.542.714 689.614 19.232.328Dönem Karı (Zararı)10.803.781 10.803.781 10.803.781 459.014 11.262.795Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17.306 -80.789 -63.483 4.976.532 4.913.049 2.845.505 -19.621 -19.621 2.825.884 7.738.933 230.600 7.969.533Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-6.275.502 -6.275.502 -6.275.502 -256.300 -6.531.802Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.1 -717.624 -717.624 -2.199.297 -2.199.297 2.916.921 2.916.921 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 156.613 0 0 0 -116.232 0 106.447 0 0 0 0 95.172 0 -196.395 0 -101.223 0 0 0 17.364.414 0 17.263.191 902.902 -35.102 0 0 -35.102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867.800 4.628.583 0 0 0 14.866.456 10.803.781 25.670.237 52.076.639 1.745.463 53.822.102Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 017.306 23.356 1.655 12.467Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 -103.399 -88.803 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları4.976.532 6.453.048 632.955 3.325.079Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler20.680 17.761 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi12 20.680 17.761 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.058.414 3.112.072 609.855 1.600.229Yabancı Para Çevrim Farkları3.077.347 3.114.944 681.461 1.612.055Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)3.077.347 3.114.944 681.461 1.612.055Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-25.715 -3.682 -95.370 -15.162Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-25.715 -3.682 -95.370 -15.162Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.782 810 23.764 3.336Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi12 6.782 810 23.764 3.336DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.969.533 9.517.434 1.244.465 4.937.775TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.232.328 11.066.656 6.456.792 5.560.139Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar689.614 363.619 249.322 178.771Ana Ortaklık Payları18.542.714 10.703.037 6.207.470 5.381.368http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972561BIST