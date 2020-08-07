***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu "Özel Durumlar Tebliği"nin (II-15.1) geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması hakkındaki 10. maddesi kapsamında, Şirketimizin 2020 yılı beklentilerine aşağıda yer verilmiştir. 2020 Yılı Beklentileri:-Satış Miktarı: 8,5 milyon tonYassı Satış: 7,4 milyon tonUzun Satış: 1,1 milyon ton -FAVÖK Marjı: %16-18 Şirketimizin 2020 yılı beklentilerine www.oyakmadenmetalurji.com.tr / www.erdemir.com.tr adresli web sitelerimizin Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer alan "2020 Yılı 6 Aylık Sunum"dan da ulaşılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866703BIST