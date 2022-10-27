***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notunu en yüksek yatırım yapılabilir düzey olan "AAA (tr)", Kısa Vadeli Ulusal Notunu "J1+ (tr)" venotlara ilişkingörünümleri ise "Stabil" olarakteyit etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074833BIST