***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
26.10.2023 18:19
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notunu en yüksek yatırım yapılabilir düzey olan "AAA (tr)", Kısa Vadeli Ulusal Notunu "J1+ (tr)" ve notlara ilişkin görünümleri ise "Stabil" olarak teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210600
BIST
'
18:057.706
En Düşük
|Değişim
|: 0,58%
|| 44,36
|Açılış
|: 7.672
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.501
En Yüksek
7.741
18:0528,1945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0338
|Açılış
|: 28,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1450
|
28,5433
En Düşük
28,0709
18:0529,8571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0884
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,2162
En Düşük
29,7079
18:051.819,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 22,03
|Açılış
|: 1.819,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.797,27
|
1.826,05
En Düşük
1.788,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|12,10
|14.891.777
|% 10,00
|
|MIATK
|751,40
|3.007.066.826
|% 10,00
|
|KENT
|665,50
|9.998.472
|% 10,00
|
|AYES
|44,24
|9.575.433
|% 10,00
|
|MAALT
|1.316,90
|200.314.888
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.353,80
|256.092.093
|% -10,00
|
|INGRM
|548,60
|570.698.918
|% -9,99
|
|ENSRI
|22,36
|36.311.179
|% -9,98
|
|MHRGY
|6,16
|291.524.255
|% -9,94
|
|AGYO
|9,16
|174.471.770
|% -9,93
|
|THYAO
|217,20
|9.168.253.179
|% 1,40
|
|ASTOR
|126,90
|4.940.069.692
|% 9,97
|
|TUPRS
|138,60
|4.626.987.339
|% 1,99
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|KCHOL
|138,80
|3.316.241.921
|% -2,53
|
|ZOREN
|5,48
|1.462.000.292
|% -1,26
|
|ODAS
|13,11
|2.522.237.811
|% 0,38
|
|EKGYO
|6,70
|1.273.585.228
|% -1,18
|
|YKBNK
|17,82
|3.182.875.122
|% 0,73
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,1526
|28,1846
|% 0,08
|
|Euro
|29,7539
|29,8497
|% 0,27
|
|Sterlin
|34,0282
|34,1988
|% -0,06
|
|Frank
|31,1240
|31,3114
|% -0,24
|
|Riyal
|7,4896
|7,5272
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.006
|2.006
|21,36
|
|Altın Gr.
|1.820
|1.820
|22,79
|
|Cumhuriyet
|12.185
|12.369
|21,00
|
|Tam
|12.054
|12.187
|139,00
|
|Yarım
|6.046
|6.119
|70,00
|
|Çeyrek
|3.014
|3.059
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,09
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|20,92
|20,95
|0,30
|
|B. Petrol
|89,97
|89,97
|2,04
|