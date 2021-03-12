***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 11 Şubat 2021 tarihli kararları ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda, Şirketimizin 17 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Sn. Ali FİDAN, Sn. Kurtuluş Bedri VAROĞLU ve Sn. Mahmut Cengiz AYDIN'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918016BIST