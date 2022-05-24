***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.10.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklıklarından İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin (İsdemir) 16 Ağustos 2018, 7 Şubat 2019 ve 25 Ekim 2019 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklamış olduğumuz yatırımlarından 3 No'lu Kok Bataryası Modernizasyonu tamamlanarak devreye alınmıştır. İsdemir, 500 bin ton/yıl kapasiteli 3 No'lu Kok Bataryası ile yan ürün satış hacmini büyütmeyi ve doğalgaz kullanımında enerji tasarrufu sağlamayı amaçlamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032164BIST