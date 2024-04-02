***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından yapılan başvuruya istinaden, Güney Kore menşeli "rulo halinde olmayan sıcak haddelenmiş yassı çelik" (kalın levha) ürününe yönelik bir damping soruşturması açılmıştır. 2 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ" kapsamında, damping soruşturması açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu'nun kararı ile Güney Kore menşeli başvuru konusu ürüne yönelik olarak bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir. Ayrıca 31 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan ve başvuruda bulunanlar arasında Şirketimiz ve bağlı ortaklığımız İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin de bulunduğu Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Japonya ve Rusya Federasyonu menşeli "sıcak haddelenmiş yassı çelik" ürününe yönelik damping soruşturmasına ilişkin süreç de devam etmekte olup, yıl içerisinde sonuçlanması beklenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265609BIST