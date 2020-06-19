***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
19.06.2020 19:04
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Pay Geri Alım Programı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle daha önce iptal edilen 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinin 14 Temmuz 2020 olarak belirlenmesi sebebiyle yapılan açıklamadır.
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.06.2020
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Geri Alım Programı'nın onaylandığı genel kurul tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 19 Haziran 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimizin kendi paylarını geri almasını teminen ekte yer alan "Pay Geri Alım Programı"nın onaylanarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun, 01.01.2019–31.12.2019 hesap dönemi faaliyet sonuçlarının görüşüleceği 14 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Eklenen Dokümanlar
EK: 1 Ek-Pay Geri Alım Programı.pdf - Geri Alım Programı
EK: 2 App.-Share Buy-Back Program.pdf - Geri Alım Programı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852136
BIST
18:05113.612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 1.117,27
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
112.858
18:056,8556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8330
18:057,6712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0175
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7180
En Düşük
7,6528
18:05383,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 3,72
|Açılış
|: 383,59
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
384,25
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|MERIT
|22,48
|112.509
|% 9,98
|
|ULAS
|3,76
|9.489.642
|% 9,94
|
|DAGI
|5,76
|39.383.531
|% 9,92
|
|HALKB
|6,11
|1.179.074.668
|% 9,89
|
|HALKS
|4,37
|430.916
|% 9,80
|
|EGCYO
|1,44
|1.512.986
|% -10,00
|
|GLRYH
|13,97
|3.472.746
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|13.208.317
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|696.896
|% -9,96
|
|NIBAS
|9,58
|22.429.237
|% -9,96
|
|KRDMD
|2,92
|3.022.287.325
|% -3,95
|
|ASELS
|32,72
|2.998.301.996
|% 0,37
|
|GARAN
|8,33
|2.199.094.707
|% 2,46
|
|TCELL
|16,95
|2.123.122.277
|% 4,44
|
|VAKBN
|5,28
|2.111.245.349
|% 9,54
|
|KRDMD
|2,92
|3.022.287.325
|% -3,95
|
|VAKBN
|5,28
|2.111.245.349
|% 9,54
|
|GARAN
|8,33
|2.199.094.707
|% 2,46
|
|EKGYO
|1,85
|496.968.654
|% -2,63
|
|PETKM
|4,13
|963.708.971
|% 2,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4445
|8,4868
|% -0,56
|
|Frank
|7,1671
|7,2103
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8210
|1,8301
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|18,91
|
|Altın Gr.
|384
|384
|4,03
|
|Cumhuriyet
|2.495
|2.511
|24,20
|
|Tam
|2.560
|2.574
|22,80
|
|Yarım
|1.247
|1.259
|12,10
|
|Çeyrek
|626
|630
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,69
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|0,07
|
|B. Petrol
|42,27
|42,27
|0,76
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