***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım ProgramıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle daha önce iptal edilen 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinin 14 Temmuz 2020 olarak belirlenmesi sebebiyle yapılan açıklamadır.Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.06.2020Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Geri Alım Programı'nın onaylandığı genel kurul tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.Ek AçıklamalarŞirketimizin 19 Haziran 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimizin kendi paylarını geri almasını teminen ekte yer alan "Pay Geri Alım Programı"nın onaylanarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun, 01.01.2019–31.12.2019 hesap dönemi faaliyet sonuçlarının görüşüleceği 14 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.Eklenen DokümanlarEK: 1 Ek-Pay Geri Alım Programı.pdf - Geri Alım ProgramıEK: 2 App.-Share Buy-Back Program.pdf - Geri Alım Programıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852136BIST