EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|10,98
|258.604.088
|% 20,00
|BOSSA
|11,56
|43.441.784
|% 19,92
|QNBFB
|51,75
|1.250.616
|% 15,00
|SAYAS
|3,59
|6.112.353
|% 14,70
|ISATR
|332.000,00
|332.000
|% 14,48
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7667
|7,8056
|% 0,31
|Frank
|6,1274
|6,1643
|% -0,03
|Riyal
|1,5989
|1,6069
|% 0,02
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.563
|1.564
|-10,42
|Altın Gr.
|302
|303
|-1,76
|Cumhuriyet
|2.016
|2.046
|-2,00
|Tam
|2.007
|2.057
|0,07
|Yarım
|970
|995
|0,03
|Çeyrek
|487
|498
|0,02
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,67
|-0,13
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,03
|B. Petrol
|54,38
|54,38
|1,11
Seans Raporu
- 17:59KENT Yüzde 11.43 oranında artışla 231.00 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 824 adet işlem
- 17:58XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1834, 93 artarak (% 1.29 ) 143, 634
- 17:58 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, IHLGM
- 17:58XU100 Endeks 119, 766 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 2 üstünde . İşlem hacmi 13, 236.00 milyon TL de
- 17:56RHEAG Yüzde 8.59 oranında artışla 1.77 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 349, 047 adet işlem